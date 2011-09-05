Украина приглашает Россию принять участие в работе новой компании по добыче газа - Азаров

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ пригласил российскую сторону принять участие в работе новой газодобывающей компании, которая будет создана после реструктуризации НАК «Нафтогаз Украины».

Об этом он заявил во время общения с журналистами в Киеве, сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабинета Министров.

Премьер спрогнозировал, что эта компания сможет получить лицензию на добычу приблизительно 1 трлн. кубометров природного газа.

«Нафтогаз» будет реформирован, появится абсолютно прозрачная компания, которая будет заниматься добычей газа. Мы разместим акции этой компании на фондовых биржах. Если Россия захочет принять участие в работе этой компании – добро пожаловать, пусть. Этой компании будут переданы активы на добычу приблизительно 1 триллиона кубических метров газа», - сказал Н.АЗАРОВ.

В то же время он выразил надежду на то, что интересы стратегического партнерства и кооперации между Украиной и РФ во многих отраслях экономики будут выше временного получения Россией сверхдоходов по кабальным газовым соглашениям 2009 года.

Премьер-министр отметил, что за полтора года работы нового Президента и правительства удалось возобновить нормальные партнерские отношения между двумя странами и начать реализацию долгосрочных кооперационных проектов, в частности, в области авиастроения, ядерной энергетики и тому подобное. "Мы начали целый ряд серьезных интеграционных и кооперационных проектов. И в дальнейшем нас интересует общий рынок России, Беларуси и Казахстана. Мы открыты для российских инвестиций. Долгосрочные стратегические интересы должны перевесить аспект, связанный с газовыми разногласиями. Я в это искренне верю", - подчеркнул Н.АЗАРОВ.

Как сообщал УНИАН, 27 мая Н.АЗАРОВ заявил, что правительство планирует до осени подготовить схему реструктуризации и реорганизации НАК «Нафтогаз Украины».

В середине марта председатель правления «Нафтогаза» Евгений БАКУЛИН заявил, что руководство «Нафтогаза» готовит ряд предложений в Министерство энергетики и угольной промышленности по реструктуризации компании для повышения эффективности ее работы.

По словам Е.БАКУЛИНА, рассматривается несколько возможных способов реструктуризации НАК «Нафтогаз Украины», в частности создание СП, привлечение иностранных инвесторов, публичное размещение акций компании на рынке (IPO).

2 сентября Н.АЗАРОВ заявил, что запланированная правительством реструктуризация "Нафтогаза Украины" приведет к пересмотру подписанных им газовых соглашений с "Газпромом". "Нафтогаз Украины" как субъект хозяйствования прекратит свое существование, будет ликвидационный период, и через определенное после наступления всех необходимых формальностей время будут действовать на этом рынке абсолютно другие новые компании", - сказал он журналистам.

3 сентября Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ в Душанбе заметил, что "Нафтогаз" не будет объединяться с "Газпромом". По его словам, вопрос слияния "Нафтогаза" и "Газпрома" не следует рассматривать в контексте переговоров по снижению цены на российский газ.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» - крупнейшая государственная вертикально-интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают свыше 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.