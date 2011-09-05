Реализация проекта «Южный поток» осуществляется по графику – «Газпром» и ENI

Москва. Реализация проекта «Южный поток» осуществляется по графику.

Об этом УНИАН сообщили в управлении информации ОАО «Газпром» по итогам встречи председателя правления Алексея МИЛЛЕРА и генерального управляющего концерна ENI Паоло СКАРОНИ.

«Основной темой встречи стало обсуждение хода реализации проекта строительства газопровода «Южный поток». Стороны сошлись во мнении, что реализация проекта осуществляется в строгом соответствии с установленными сроками», - говорится в сообщении.

Кроме того, участники встречи обсудили вопросы вхождения компаний EDF и Wintershall Holding в состав акционеров совместной проектной компании, ответственной за реализацию морского участка проекта «Южный поток».

Справка УНИАН: 18 января 2008 года в Швейцарии была зарегистрирована компания специального назначения South Stream AG. Учредителями компании на паритетной основе выступили «Газпром» и ENI.

19 июня 2010 года ОАО «Газпром», ENI и EDF подписали трехсторонний Меморандум, определяющий конкретные шаги по вхождению французской компании в состав акционеров совместной проектной компании.

21 марта 2011 года «Газпром» и Wintershall Holding GmbH подписали Меморандум о заимопонимании в отношении проекта «Южный поток», предусматривающий присоединение немецкой компании к реализации морского участка проекта.