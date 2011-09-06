Количество АЭС в Японии будет доведено до нуля. Сейчас из 54 реакторов работают лишь 12

Число атомных электростанций в Японии будет доведено до нуля, сообщил министр экономики и промышленности Японии Ёсио Хатиро на пресс-конференции.

Он сослался на заявление премьер-министра страны Ёсихико Ноды. Нода в первой официальной пресс-конференции после своего избрания главой кабинета заявил, что думать о строительстве новых АЭС нереалистично, отживающие свой срок станции будут закрыты, когда выработают свой жизненный цикл.

"Если исходить из высказывания премьер-министра, то (АЭС) сведутся к нулю", - заявил Хатиро.

При этом Хатиро, так же как и премьер, заявил о необходимости перезапуска тех станций, которые прошли профилактический осмотр для обеспечения стабильного энергоснабжения Японии. Главным условием для перезапуска должно стать прохождение стресс-тестов, после чего с возобновлением работы реакторов должно согласиться местное население.

Министр Хатиро подтвердил высказанную им ранее мысль, что к проведению стресс-тестов могут быть привлечены представители МАГАТЭ, и заявил, что премьер-министр выразил понимание по этому вопросу.

В настоящее время в Японии из 54 атомных реакторов работают лишь 12: часть из них выведена из строя в результате землетрясения 11 марта, часть - остановлена после катастрофы на профилактический плановый осмотр. При этом пока ни один из энергоблоков из тех, что прошли техосмотр, не был перезапущен из-за протестов местного населения и решения властей разрешать запуск только после прохождения стресс-тестов.

Если такая ситуация сохранится и дальше, к апрелю будущего года вся атомная энергетика Японии, обеспечивающая до 30% электроэнергии в стране, будет фактически заморожена.