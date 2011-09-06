Азаров заверил ЕС - Украина выполнит обязательства по транзиту российского газа

Премьер-министр Николай АЗАРОВ заверяет страны Европейского Союза, что Украина полностью выполнит все свои обязательства перед ними по транспортировке через свою территорию российского природного газа.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабинета министров, об этом украинский премьер заявил во время встречи с министром иностранных дел Словакии Миколашем ДЗУРИНДОЙ.

«Я вчера сделал заявление, что мы считаем газовые контракты с Россией кабальными и невыгодными. Но мы обеспечим в полном объеме транспортировку газа в Европу», - сказал глава Кабмина, подчеркнув, что Украина понимает всю ответственность перед Евросоюзом и не допустит никаких сбоев в газоснабжении.

В то же время, по его словам, Украина «безусловно, будет выполнять контракт и одновременно настойчиво проводить переговоры с российскими партнерами».

Кроме того, Н.АЗАРОВ заявил, что Украина рассчитывает на участие ЕС в процессах, которые начнутся при реорганизации системы «Нафтогаза» и создании украинской самостоятельной газодобывающей компании.