«Материалы для подачи в суд мы фактически оформили» - Янукович

Украина фактически подготовила материалы для разрешения в международном арбитраже газового спора с Россией об условиях поставки и транзита газа.

Об этом сообщил Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ в интервью «Коммерсант Украина».

«Материалы для подачи в суд мы фактически оформили», - заявил Президент.

При этом он отметил, что независимо от обращения в суд Украина будет выполнять действующие условия закупки и транзита газа.

«Мы не говорим о том, что с обращением в суд мы прекращаем платить», - подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ.

Он также отметил, что обращаться в суд для решения спорного вопроса нужно было «уже давно».

В.ЯНУКОВИЧ не назвал, в какой конкретно суд может обратиться Украина.

«Позиция России для нас категорически неприемлема, и, если она не изменится, мы пойдем в международный арбитраж. Есть система международных судов - это и Стокгольмский суд, и международный арбитраж в Гааге. Да, суд - это крайняя мера, но вы же видите, за полтора года мы не сдвинулись с места», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Он также напомнил о межправительственных соглашениях от 2001 года, согласно которым вопросы условий поставок газа и его транспортировки - объемы, цена газа, стоимость транзита - пересматриваются ежегодно. «Но начиная с 2005 года, на эту действующую договорную базу никто не обращает внимания. Именно с тех пор начались споры, взаимные претензии и, как результат, - десятилетний контракт. Кстати, мы считаем, что 10 лет для таких контрактов - это нереально большой срок», - отметил В.ЯНУКОВИЧ.

Президент сообщил, что приемлемым для Украины является вариант, если за основу будет взята цена газа для Германии за вычетом стоимости транзита от России до этой страны.

«Сейчас речь идет исключительно о возврате к справедливой цене - это цена для Германии минус 70 долларов транзитного тарифа от границы России до Германии. Кстати, E.ON Ruhrgas подал в суд на "Газпром", требуя пересмотра контрактной цены. Мы же говорим о том, чтобы брать за основу сегодняшнюю немецкую цену», - заявил В.ЯНУКОВИЧ.

Как сообщал УНИАН, российская сторона заявляла, что готова отстаивать свою позицию по газовому соглашению с Украиной в любом суде и считает неприемлемыми манипуляции с возможной реорганизацией "Нафтогаза" для расторжения контракта.

Справка УНИАН. 19 января 2009 года ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» подписали два контракта: купли-продажи на период с 2009 по 2019 годы; об объемах и условиях транзита природного газа через территорию Украины на период с 2009 по 2019 годы. 21 апреля 2010 года «Газпром» и «Нафтогаз Украины» подписали дополнения к указанным контрактам.

Цена на газ устанавливается поквартально. Цена импортного природного газа для Украины в первом квартале 2011 года составляла около 264 долл. за тыс. куб. м, во втором – 295,6 долл. за тыс. куб. м.

Украина неоднократно заявляла о необходимости изменения формулы цены на поставляемый Россией газ. Было проведено несколько раундов безрезультатных переговоров.

Недавно глава НАК "Нафтогаз Украины" Евгений БАКУЛИН заявил, что приемлемой для Украины может быть цена в 230 долларов за тысячу кубометров газа.