Словакия заинтересована сотрудничать с Украиной в энергетической сфере - глава МИД

Словакия очень заинтересована развивать сотрудничество с Украиной в энергетической сфере.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабмина, об этом заявил министр иностранных дел Словакии Миколаш ДЗУРИНДА во время встречи с премьер-министром Украины Николаем АЗАРОВЫМ.

«Мы чрезвычайно заинтересованы в интеграции наших энергетических систем», - сказал глава внешнеполитического ведомства Словакии.

Также он сообщил, что его страна желает принять участие в реконструкции украинских газопроводов. «У нас есть сертифицированные предприятия, которые занимаются такой деятельностью. В последнее время такая работа ведется с Сербией: там начинается подписание соответствующих договоров. И мы с большим удовольствием приняли бы участие в подобных проектах с Украиной. Три консорциума с французским и немецким капиталом готовы подавать заявки на тендеры, которые объявит Украина», - заявил М.ДЗУРИНДА.

Кроме того, отметил он, словацкие компании очень заинтересованы в добыче сланцевого газа и разработке шельфа Черного моря.