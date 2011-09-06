Ситуация в еврозоне обвалила цены на нефть

На мировых торгах во вторник, 6 сентября, цены на нефть снижаются на фоне опасений о возможном усугублении долгового кризиса в еврозоне.

Так, стоимость сентябрьских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на электронных торгах в Нью-Йорке уже снизилась на 2,5 доллара, или на 2,89% - до 83,95 доллара за баррель.

Цена октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent сократилась на 0,05 доллара, или на 0,05% - до 110,44 доллара за баррель.

На динамике фьючерсов во вторник отражается резкое снижение европейских фондовых индексов, произошедшее накануне, под влиянием слабых статданных, пессимистичных новостей из банковского сектора и политических новостей из Германии, передает Bloomberg.