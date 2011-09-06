Янукович считает неприемлемым заявление Медведева

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ считает неприемлемым заявление Президента России Дмитрия МЕДВЕДЕВА о том, что подход руководства Украины к вопросу о цене на газ является иждивенчеством.

Об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил в интервью изданию «Коммерсант-Украина».

"Я бы на месте МЕДВЕДЕВА такие ярлыки не вешал. Это абсолютно некорректно. Мы не бедные родственники. И не хотим быть, и не будем ими никогда. Мы — независимое государство. Мы платим на 100% эту беспредельную цену. И совершенно не нужно радоваться тому, что они в 2009 году нашли способ заставить ТИМОШЕНКО подписать это соглашение. Когда нам плохо и наши друзья радуются — это нехороший признак. И если разговаривать с нами с позиции силы и ультиматумов, это не принесет успеха", - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

В то же время он отметил, что не видит сегодня оснований говорить о том, что у Украины и России что-то уж слишком изменилось в отношениях.

"У нас много хороших общих традиций, они были, есть и будут. А сегодняшняя ситуация — это экзамен, и не для наших стран, а для их руководства. Хватит ли мужества, хватит ли мудрости вернуться к нормальным отношениям",- подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ.

Как сообщал УНИАН, 31 августа Президент России Д.МЕДВЕДЕВ заявил, что удивлен позицией руководства Украины по вопросу о цене на газ, назвав подход украинских властей к этой проблеме иждивенчеством.

"Они все время просят о послаблениях. Мне показалось, что мы сделали понятное предложение: если вы хотите скидку на газ, вы должны стать частью интеграционного пространства. Либо, если вы этого не хотите, то вы делаете нам коммерческое предложение, выгодное России, например, такое, как предложение (от Беларуси) продать газотранспортную систему", - сказал Д.МЕДВЕДЕВ в Сочи в беседе с российскими журналистами.

"Они не хотят ни того, ни другого. Опять "за рыбу гроши". Дайте скидку - и все", - отметил Президент РФ.

По его словам, такая переговорная позиция - "это очень печально, это иждивенчество".