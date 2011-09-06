Договоренность о пересмотре газовых контрактов была достигнута еще в 2010г. - Янукович

Договоренность между Президентами Украины и России о пересмотре газовых контрактов была достигнута в 2010 году при подготовке Харьковских соглашений.

Об этом заявил Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ в интервью «Коммерсант Украина».

«Я могу сообщить, что в Харькове мы договаривались не останавливаться на тех соглашениях. Мы тогда договорились полностью пересмотреть контракты и перейти на новые взаимоотношения в газовой сфере», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

При этом он отметил, что эта договоренность так и не была реализована.

«Но затем последовали полтора года обещаний - "да-да-да, мы посмотрим, обязательно пересмотрим" и в итоге по сегодняшний день все осталось на уровне "да-да-да". Хотя мы уверены в том, что цена для Украины некорректна, что условия выписаны как будто для врага. Эти контракты дискредитируют стратегический уровень наших взаимоотношений», - сказал Президент Украины.

Справка УНИАН. Харьковские соглашения были подписаны 21 апреля 2010 года. Тогда Президенты Украины и России Виктор ЯНУКОВИЧ и Дмитрий МЕДВЕДЕВ договорились о продолжении пребывания российского Черноморского флота в Севастополе до 2042 года в обмен на 30-процентную скидку на российский газ для Украины в течение десяти лет.

Цена импортного природного газа для Украины в первом квартале 2011 года составляла около 264 долл. за тыс. куб. м, во втором – 295,6 долл. за тыс. куб. м.

Украинские должностные лица неоднократно заявляли о необходимости изменения формулы цены на газ, поставляемый Россией. Было проведено несколько раундов безрезультатных переговоров.

Недавно глава НАК "Нафтогаз Украины" Евгений БАКУЛИН заявил, что приемлемой для Украины может быть цена в 230 долларов за тысячу кубометров газа.

24 августа 2011 г. Президент РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ высказал мнение, что Украина должна идти белорусским путем в решении вопроса о цене на газ.

По его словам, Минск получил так называемую интеграционную скидку как приз за участие в Таможенном союзе и согласие продать России «Белтрансгаз».

1 сентября премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявил, что Украине не нужны скидки на газ, а необходим новый договор.