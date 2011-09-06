В Луганской области затопило шахту, ведутся поиски трех горняков

В г. Петровское (Антрацитовский район, Луганская обл.) на шахте ПП „Рудник”, на горизонте 340 м, сегодня ночью произошло внезапное затопление выработки водой.

Как сообщила УНИАН пресс-служба МЧС Украины, во время затопления в транспортных просеках находилось трое горняков.

Отделениями Государственной военизированной горноспасательной службы Министерства энергетики и угольной промышленности проводятся спасательные работы.

По состоянию на 7.00 сегодня, 6 сентября, судьба горняков неизвестна. В шахте проводится откачка воды. В выработку подается воздух.

На месте события работает оперативная группа Главного управления МЧС в Луганской области.

Кроме того, 5 сентября в г. Енакиево на ГП „Орджоникидзеуголь” на шахте ”Булавинская”, на горизонте 530 м, внезапными выбросами угля смертельно травмирован горняк.