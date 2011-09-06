Недалеко от Тернополя горело хранилище мазута

В близлежащем от Тернополя селе на открытой территории горело хранилище мазута.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Центре пропаганды управления Министерства чрезвычайных ситуаций Украины в области, пожар возник в селе Большая Березовица Тернопольского района на территории ПАО «Тернопольский комбинат по производству дорожно-строительных материалов».

Огонь на площади около 100 кв. м тушили дежурные караулы городского отдела МЧС и Тернопольского райотдела МЧС. В целом пожар тушили 15 минут.

Причины и ущерб, причиненный пожаром, устанавливаются.