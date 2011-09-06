Эксперт называет сланцевый газ одной из принципиальных ресурсных возможностей для Украины

Независимый эксперт по энергетическим вопросам Александр НАРБУТ считает, что разработка месторождений сланцевого газа является актуальной, поскольку именно внутренние ресурсы замещения поставляемого по импорту природного газа являются одной из главных составляющих украинской энергетической независимости.

Такое мнение А.НАРБУТ высказал в ходе экспертного интервью Институту Горшенина в рамках исследовательской программы «Сланцевый газ в Украине и мире».

«Поэтому и сланцевый газ, и газ, добываемый традиционным образом, в том числе на шельфе, являются для Украины принципиальной ресурсной возможностью», - считает А.НАРБУТ.

По его мнению, первый кубометр украинского сланцевого газа может быть добыт через два года после начала разработок конкретной площади. «Но в данном случае нас интересует не кубометр, а промышленные объемы, которые позволят менять ситуацию на рынке природного газа, то есть выйти на достаточные уже для коммерческой деятельности объемы. Компании, даже самые передовые, со всеми технологиями, такие как Сhevron, Shell и другие, смогут это сделать не раньше, чем через 6 или 7 лет», - прогнозирует А.НАРБУТ.

При этом эксперт не видит особых трудностей, связанных с транспортировкой сланцевого газа, по сравнению с традиционным. «Единственной проблемой может быть отсутствие инфраструктуры. Но возможности украинской газотранспортной системы позволяют даже в весьма отдаленных местах, имея возможность делать перемычки, достаточно быстро включать поставку нетрадиционного газа. Поскольку по своему составу нетрадиционно добываемый газ ничем собственно не отличается от традиционного, за исключением, скажем, газа метана. А сланцевый газ или газ твердых пород по своим характеристикам ничем не отличается от обычного газа, добываемого традиционным образом», - отметил эксперт.

Особого изучения, по мнению А.НАРБУТА, требует вопрос экологической безопасности разработок месторождений сланцевого газа в Украине: «Поскольку все зависит от того, какая фирма занимается добычей, насколько серьезно осуществляется экологический контроль. При отсутствии нарушений технологий добычи можно с достаточной уверенностью сказать, что экологическая безопасность может быть на более высоком уровне, чем даже от большого количества химических производств на территории Украины. Опасность в основном возникает в регионах химических производств: известные в Ивано-Франковске калушские проблемы, черновицкие проблемы - можем по всей географии химических предприятий пройтись и там увидеть серьезные экологические проблемы».

В то же время, по его словам, при добыче сланцевого газа при сегодняшнем уровне технологий, на котором это делают высокотехнологичные компании, нет того уровня угроз, которые наблюдались еще 10-15 лет назад, когда добыча только выходила на определенные уровни.

А.НАРБУТ полагает, что сегодня преждевременно прогнозировать долю сланцевого газа в общем энергетическом балансе страны. «Сам баланс должен измениться, а для этого должны измениться рыночные условия в секторе энергетики. Если стоимость природного газа, как добываемого в Украине, так и поставляемого по импорту, будет сопоставима на конкурентной основе открытого рынка, то, я думаю, что от потребления 55-60 млрд. куб. мы можем достаточно быстро опуститься до потребления, скажем, 40 млрд. куб. Таким образом, доля газа, добываемого в Украине может приближаться к 75%, а может даже и к 80%», - сказал он.

В сообщении также говорится, что 7 сентября 2011 года в Институте Горшенина пройдет круглый стол на тему «Украина и Россия на пороге нового газового конфликта?».