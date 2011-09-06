Кабмин присоединил «Укрсельэнергопроект» к «Укрэнерго»

Кабинет министров Украины решил реорганизовать государственное предприятие «Украинский научно-исследовательский и конструкторско-технологический институт «Укрсельэнергопроект» путем присоединения его к НЭК «Укрэнерго».

Об этом говорится в распоряжении Кабмина №811-р от 31 августа, текст которого обнародован на правительственном портале.

Справка УНИАН. «Укрсельэнергопроект» выполняет научно-исследовательские, проектно-изыскательские и конструкторско-технологические работы, связанные с энергоснабжением потребителей в селах и городах Украины. Институт основан в 1940 году для проектирования малых гидроэлектростанций и электрификации сельского хозяйства. Всего было построено по проектам института около 200 ГЭС, 50 из них работают и сегодня. Большинство электросетевых объектов электроснабжения в Украине напряжением 0,4-154 кВ спроектировано институтом.

В состав института входят Полтавский и Запорожский филиалы, хозрасчетное подразделение «Научно-инженерный энергосервисный центр» (НИЭСЦ).

НЭК «Укрэнерго» занимается диспетчерским управлением Объединенной энергосистемой Украины и эксплуатацией магистральных линий электропередач Украины.