Бакулин считает 230 долларов объективной ценой поставляемого «Газпромом» газа

Председатель правления Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Евгений БАКУЛИН считает объективной цену поставляемого российским ОАО «Газпром» природного газа на уровне 230 долл. за тыс. куб. м.

Об этом он сказал в эфире «5 канала» вечером в понедельник, 5 сентября.

«Если бы (газ) стоил хотя бы на уровне 230 долларов за тысячу кубометров - это вполне объективная цена», - сказал Е.БАКУЛИН.

По его словам, газ для Украины с конца 2008 года подорожал в 2,5 раза, в том числе в этом году - на 120 долл. за тыс. куб. м или почти на 1 000 грн. на каждого украинца, что является излишне высокой нагрузкой для населения и экономики.

Кроме того, глава "Нафтогаза" напомнил, что до заключения газовых соглашений с Россией в январе 2009 года газ для Украины стоил 179,5 долл. за тыс. куб. м.

Е.БАКУЛИН также добавил, что украинская сторона не отказывается от варианта создания совместного предприятия с российским «Газпромом».

Напомним, в последнее время Украина в лице первых лиц страны, Президента и премьера неоднократно заявляла о невыгодности подписанных в 2009 году газовых контрактов с Россией. Украинские власти настаивают на пересмотре соглашений, которые, по их мнению, не соответствуют рыночным реалиям.

Справка УНИАН. ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» 19 января 2009 года подписали два контракта: купли-продажи на период с 2009 по 2019 год; об объемах и условиях транзита природного газа через территорию Украины на период с 2009 по 2019 год.

Цена на газ устанавливается поквартально. Цена импортного природного газа для Украины в І квартале 2011 года составляла около 264 долл. за тыс. куб. м, во ІІ – 295,6 долл. за тыс. куб. м, в ІІІ – 354 долл. за тыс. куб. м.