«Нафтогаз» рассчитывает на введение импортных пошлин на нефтепродукты

НАК «Нафтогаз Украины» рассчитывает на принятие в ближайшее время решения о введении импортных пошлин на нефтепродукты.

Об этом сказал председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Евгений БАКУЛИН в эфире «5 канала» вечером в понедельник, 5 сентября.

По его словам, Кабинет министров Украины в настоящее время разрабатывает мероприятия по увеличению доли выпуска продукции украинскими НПЗ на внутреннем рынке.

«Главная задача сегодня, чтобы при внедрении этой программы не было всплеска цен и не переложить эти проблемы на плечи потребителей», - сказал он.

При этом Е.БАКУЛИН добавил, что «поэтому правительство подходит очень взвешенно к данной ситуации, и мы тоже следим и думаем, что в ближайшее время эти вопросы будут решены путем введения пошлины, но без колебаний на рынке нефтепродуктов».

Также Е.БАКУЛИН отметил, что «Нафтогаз Украины» справляется с задачей стабилизации цен на внутреннем рынке путем осуществления товарных интервенций с произведенными по давальческой схеме нефтепродуктами на Лисичанском НПЗ.

Напомним, 6 сентября Межведомственная комиссия по международной торговле проведет слушания в рамках специального расследования в отношении импорта в Украину отдельных видов нефтепродуктов.

Спецрасследование относительно импорта отдельных видов нефтепродуктов вне зависимости от страны происхождения начато в январе 2011 года. При этом Минэнергоугля поддержало инициативу о введении пошлин на бензины 130 евро/тонна, на дизтопливо – 80 евро/тонна.