Разработка сланцевого газа в Украине: процесс поShell?..

Все сильнее обостряющиеся газовые отношения с Россией имеют положительный эффект – Украина, похоже, всерьез занялась энергодиверсификацией. Одной из главных составляющих этого направления является разработка новых месторождений углеводородов, в т.ч. добыча нетрадиционного газа. Ярким примером активизации такой работы стало недавнее подписание обновленного договора госкомпанией «Укргазвыдобування» и Shell о совместной деятельности в Днепровско-Донецком бассейне, сейчас он обеспечивает более 80% всей добычи углеводородов в Украине.

Инвестиции Shell в данный проект составят 800 млн. долл. (на начальном этапе геологоразведки - 200 млн. долл., в последующем - 600 млн. долл.).

Эксперты считают, что активизация сотрудничества двух компаний даст возможность применить в Украине новейшие технологии по поиску и добыче углеводородов. Как результат – общий объем выработки голубого топлива Украина сможет увеличить в разы.

***Согласно обновленному договору, работы будут проводиться на шести лицензионных участках, а именно: Шебелинском, Западно-Шебелинском, Павловско-Светловском, Мелеховском, Герсевановском и Ново-Мечебиловском.

Общее количество поисково-разведочных скважин составит приблизительно 15-20, а для полномасштабной разработки потребуется бурение от 500 до 1000 скважин. Все скважины будут глубокими, от 3000 до 6000 м, пробурены будут в технически сложных пластах, что потребует применения инновационных подходов к бурению и новейших технологий, в том числе технологий гидроразрыва, которые пока в Украине не применяют. В случае успешности совместной деятельности это будет первый проект по разработке нетрадиционного газа подобного масштаба в Европе. Также в обновленном договоре о совместной деятельности между ДК «Укргазвыдобування» и компанией Shell оптимизирована система управления проектом. В частности, Shell берет на себя ответственность за ведение текущих дел совместной деятельности и решения договорных, финансовых и технических вопросов в рамках проекта. При этом ключевые вопросы, как и раньше, стороны будут решать совместно. Договором также предусмотрено обязательство Shell содействовать развитию технических возможностей ДК «Укргазвыдобування» в сфере разведки, разработки и добычи нетрадиционного газа как путем привлечения работников украинской стороны к проведению работ в рамках совместной деятельности, так и путем организации учебы и тренингов для местных специалистов на разнообразных проектах Shell.

Первый договор «Укргазвыдобування» и компанией Shell был подписан в 2006 году и предусматривал разработку восьми нефтегазоносных лицензионных участков в Днепровско-Донецком бассейне. В его рамках были успешно проведены сейсмические исследования. Теперь дело за геологоразведкой и собственно добычей.

В январе т.г. в Давосе Президент Украины Виктор Янукович встречался с руководством Shell. «Сейчас я от вас жду эффективных действий по началу разведки газа на границе между Харьковской и Донецкой областями и, безусловно, по началу его добычи», - сказал тогда Президент. Такая торопливость вполне понятна в виду «охлаждения» дружеских отношений с Россией. После подписания в Киеве договора главный исполнительный директор корпорации Shell Петер Возер на встрече с В.Януковичем отметил: «Приветствую вас с приятным событием. Подписание сегодня договора о совместной деятельности было очень положительным фактом».

И в этом вопросе В.Возер не лукавит, для Украины реализация данного проекта – прекрасная перспектива приблизиться к заветной цели - энергонезависимости. Причем наращивание добычи углеводородов – сверхсложная задача, особенно с учетом безденежья. Месторождения, на которых сегодня ведет работу НАК «Нафтогаз Украины», практически находятся на завершающем этапе эксплуатации. Возраст «тружениц» порой достигает 60 лет, то есть, из них уже добыто 80% разведанных запасов.

Поэтому жизненно важна разработка новых залежей, и обязательно с использованием новейших технологий, что требует миллиардных инвестиций. Это касается и добычи нетрадиционного газа, в частности сланцевого. Именно «сланцевая революция» привела к тому, что США, где этот газ обеспечивает 15-20% всей добычи, в 2009 году, впервые с 2001 года, обогнали Россию по добыче голубого топлива. Крупнейшие нефтяные компании, в т.ч. ExxonMobil и Shell, получили лицензии на поиск сланцевого газа в Швеции, Польше, Германии и Франции, ведутся разработки месторождений в Англии, Испании, Венгрии, Голландии, что в принципе перекроит рынок Европы, причем не в пользу России. В «Газпроме» заявляют, что все происходящее – дело несерьезное, а о добыче сланцевого газа сложено слишком много мифов.

Но цена окупаемости добытого газа по отдельным категориям сланцев снижается. Она уже составляет примерно 90 долл. за тысячу куб.м. Ожидается, что к 2015 году объем добычи сланцевого газа в США удвоится и составит более 180 млрд кубометров в год. Импорт СПГ упадет до 1 млрд куб.м в год.

По данным НАК «Надра Украины», Украина имеет наибольшие в Европе запасы сланцевого газа. По оценке экспертов, через 3-4 года мы сможем добывать от 7 до 10 млрд. куб. м в год этих энергоресурсов.

И еще одно доказательство перспективности сотрудничества с Shell. Процитируем премьер-министра Николая Азарова: «Много ли у нас запасов газа? Примерно 1 триллион (кубических метров), можно хоть сегодня ставить скважину бурить и получать». По его словам, при проведении небольшой разведки запасы газа могут составить до 4 триллионов кубометров. Ставку тоже сделал на Shell.

Председатель Государственной службы геологии и недр Эдуард Ставицкий ранее отмечал, что "уже за 10 лет они (Shell), согласно пессимистичному сценарию, планируют там добывать около 8-10 миллиардов кубометров газа в год". При этом он добавил, что именно Shell готова лучше всех к освоению площади, правда, интерес к ее разработке проявляли Exxon Mobil и "ДТЭК Нафтогаз".

Ряд экспертов утверждают, что коммерческие перспективы добычи сланцевого газа в Украине весьма сомнительны: при нынешних условиях она нерентабельна. Кроме того, применяемая при добыче сланцевого газа технология гидроразрыва пластов экологически «крайне небезопасна».

Так, по мнению заместителя директора НТЦ «Психея» Геннадия Рябцева, тема сланцевого газа как фактора геополитического влияния актуальна только для Соединенных Штатов, способных отказаться от поставок этого энергоносителя из-за рубежа в сжиженном виде.

«Стремительному развитию добычи сланцевого газа на территории США способствовал целый ряд факторов: мощный экономический потенциал, значительные запасы и огромные малозаселенные территории, высокая степень изученности месторождений, постоянно совершенствующая технология бурения, близость к районам потребления газа, льготное налогообложение, развитая инфраструктура газотранспортных сетей и стремление к достижению энергетической безопасности за счет собственных ресурсов», - объясняет эксперт.

«Понятие энергетической безопасности государства многогранно, но для США – это синоним независимости. Отсюда стремление к выпуску биотоплива из сельхозпродукции с сокращением посевных площадей для производства продуктов питания; расходование миллиардов долларов на возобновляемые источники энергии, осознавая при этом, что конец эпохи углеводородов наступит еще очень не скоро, и дело здесь не в глобальном потеплении. И предложения нынешнего Президента США Барака Обамы снять запрет на добычу углеводородов у побережья Виржинии, Флориды и Мексиканского залива, что приведет к неминуемым экологическим последствиям. Эти примеры можно продолжить. Все указанное наталкивает на мысль о том, что добыча сланцевого газа – чисто американское явление», - отметил он.

Главной же экологической проблемой, по мнению Г.Рябцева, является возможность загрязнения водоносных пластов метаном и используемыми растворами. «Даже очищенный буровой раствор, в котором на химические добавки приходится всего 1-2%, способен отравить грунтовые воды, тем более, что из скважин поднимают только треть используемой воды. Некоторые компоненты, которые применяют для достижения требуемой вязкости жидкости разрыва, имеют канцерогенный характер, поэтому их попадание в пласты, содержащие подземные воды, опасно. К тому же, трещины от гидроразрыва могут распространяться вверх, загрязняя грунтовые воды закачиваемой жидкостью или способствуя поступлению в них метана», - считает эксперт.

По словам Г.Рябцева, уголовная ответственность за проведение гидроразрывов введена во Франции, мораторий на гидроразрыв введен в штате Нью-Йорк (США), а также – на землях Нижняя Саксония и Северный Рейн-Вестфалия (ФРГ).

В свою очередь, директор Института геологических наук НАНУ Петр Гожик подчеркивает, что в Украине уже давно разведаны значительные месторождения природного газа, однако их разработка не ведется из-за отсутствия средств. «Месторождения есть — это и Одесская область, и Крым, и Днепровско-Донецкий бассейн, и другие регионы. По нашей оценке, Украина может рассчитывать на 13 трлн. кубометров природного газа. Необходимо бурить и осваивать. Еще в 2007 году мы должны были начать бурение нескольких опытных скважин, но у государства денег не было и нет. Значит, нужно привлекать частного инвестора», - отметил П.Гожик.

«Украинская власть должна определиться, что ей нужно: газ или налоги. Одно из двух исключается. Если мы хотим развивать добычу собственного газа, мы должны освободить инвестора от налогов».

Что касается добычи сланцевого газа в Украине, то, по мнению П.Гожика, хотя его добыча и является очень перспективной, она требует весьма значительных капиталовложений. «Начинать нам стоит с добычи газа традиционными методами. США шли к добыче своего сланцевого газа 30 лет, пробурив 11 тысяч скважин, прежде чем получить позитивный результат. При этом в Америке большая часть сланцевого газа залегает на глубине от 500 метров до километра, тогда как у нас сланцевый газ находится на глубине 20-30 км, что потребует больших затрат на его добычу», - отметил эксперт.

При этом он подчеркнул, что технология добычи сланцевого газа сопряжена с риском нанести вред экологии. «В сланцевую породу закачивается огромное количество воды, необходимой для гидроразрыва, что может нанести серьезный вред окружающей среде. Этот вопрос даже рассматривал Конгресс США», - сказал эксперт.

Между тем, как отметил менеджер по связям с государственными органами власти ООО «Shell Ukraine Exploration and Production» Алексей Татаренко, Украина имеет значительный потенциал в сфере добычи собственного природного газа, в том числе и сланцевого. Главное - зарубежным инвесторам крайне необходимы надежные гарантии. «На сегодняшний день вопрос законодательного обеспечения деятельности нашей компании в Украине во многом решен. Мы приветствуем механизм, предложенный правительством Украины и дающий достаточные гарантии для инвестора, вкладывающего деньги в проекты нетрадиционной добычи топлива. Речь идет о соглашении о разделе продукции - это тот механизм, который позволяет получить большой участок для разработки на тот срок, который обеспечит экономическую выгоду инвестору», - сказал А.Татаренко.

Как в дальнейшем сложится ситуация на украинском энергорынке, покажет время. Но перспективы описанных проектов настолько обнадеживающие, что ни на секунду не сомневаешься, что новейшие технологии, которые будут применяться при добыче в том числе и сланцевого газа, помогут избежать перечисленных экспертами нюансов. Иначе как же можно объяснить тот факт, что в 1990 г. в США добывалось только 10% нетрадиционного газа, в 2009 г. - более 40%, а к 2020 г. планируется около 60%. Значит, не все так плохо. Так почему бы не попробовать, к тому же сделать это необходимо…

Елена Быстрицкая (УНИАН)