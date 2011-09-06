АМКУ оштрафовал Хмельницкую АЭС за злоупотребление монопольным положением

Хмельницкое областное территориальное отделение Антимонопольного комитета Украины оштрафовало Хмельницкую АЭС на 17 тыс. грн. за злоупотребление монопольным положением.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил председатель отделения Виталий ОЛУЙКО.

Он отметил, что анализ условий договоров, заключенных предприятием с юридическими и физическими лицами в течение 2010 года, показал, что их отдельные пункты не соответствуют Правилам предоставления услуг по централизованному отоплению, снабжению холодной и горячей водой и водоотведению.

«Например, отсутствуют условия договора, в частности, права потребителя: устранение исполнителем обнаруженных недостатков в предоставлении услуг в течение установленного срока Кабинетом министров Украины; периодическая поверка, обслуживание и ремонт квартирных средств учета, в том числе демонтаж, транспортировка и монтаж; заключение с исполнителем договора о замене или ремонт технически неисправных санитарно-технических приборов, устройств, оборудования и квартирных средств учета», - заявил он.

По словам В. ОЛУЙКО, ввиду того, что потребители не имеют альтернативного источника получения услуг, предприятие, пользуясь монопольным положением, устанавливало собственные условия их оказания, которые противоречат действующему законодательству.