АЭС Украины за 8 месяцев увеличили выработку электроэнергии на 0,2%

По оперативным данным, атомные электростанции, находящиеся в управлении НАЭК «Энергоатом», в январе-августе т.г. увеличили выработку электроэнергии на 0,2%, или 103,2 млн. кВт/ч, по сравнению январем-августом 2010 года – до 57,804 млрд. кВт/ч.

Об этом УНИАН сообщили в Министерстве энергетики и угольной промышленности Украины.

Согласно сообщению, АЭС компании в августе т.г. сократили выработку электроэнергии на 3,4% по сравнению с августом 2010 г. – до 6,695 млрд. кВт/ч.

В частности, за 8 месяцев т.г. Хмельницкая АЭС (ХАЭС) увеличила выработку электроэнергии на 15% – до 10,138 млрд. кВт/ч, Запорожская АЭС (ЗАЭС) – на 0,45% – до 26,851 млрд. кВт/ч.

В то же время, Ривненская АЭС (РАЭС) в январе-августе т.г. сократила выработку на 7%, до 10,802 млрд. кВт/ч, Южно-Украинская АЭС (ЮУАЭС) без учета каскада ГЭС-ГАЭС – на 5%, до 10,012 млрд. кВт/ч.

Выработка электроэнергии на Ташлыкской ГЭС и Александровской ГАЭС, входящих в состав Южного энергоузла, в январе-августе т.г. выросла на 8% – до 145,1 млн. кВт/ч.

По оперативным данным, за 8 месяцев т.г. «Энергоатом» отпустил ГП «Энергорынок» 54,44 млрд. кВт/ч. электроэнергии на сумму 11,82 млрд. грн. Компания получила за отпущенный товар 11,5 млрд. грн. Таким образом, уровень расчетов составил 97,25% при недоплате со стороны «Энергорынка» в объеме свыше 325 млн. грн.

Доля генмощностей НАЭК «Энергоатом в отечественном производстве электроэнергии в январе-августе т.г. составила 45,6%, в августе – 45,1%.

Коэффициент использования установленной мощности (КИУМ) АЭС в январе-августе т.г. составил 71,7% против 71,5% в январе-августе прошлого года. При этом, по итогам 8 месяцев т.г. наибольший КИУМ был зафиксирован на ХАЭС – 86,9%, наименьший – на ЮУАЭС – 57,2%.

В январе-августе 2011 г. зафиксировано 13 учетных нарушений в работе АЭС против 16 нарушений по итогам аналогичного периода 2010 года.

Как сообщал УНИАН, НАЭК «Энергоатом» прогнозирует, что в 2011 году полезный отпуск электроэнергии генмощностями компании составит 83,4 млрд. кВт/ч.

Справка УНИАН. ГП «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства свыше 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины.

Компания объединяет четыре действующие украинские атомные электростанции с 15 энергоблоками, а также Ташлыкскую ГАЭС и Александровскую ГЭС суммарной установленной мощностью 14 139,5 МВт.

На НАЭК «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.

В 2010 году «Энергоатом» увеличил выработку электроэнергии на 7,2%, или 6,204 млрд. кВт/ч, по сравнению с 2009 годом – до 89,36 млрд. кВт/ч.