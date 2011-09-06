Цена газа для Украины уже ниже, чем для многих ее соседей – «Газпром»

Украина уже получает российский газ по цене ниже, чем у многих ее соседей, тогда как ставка на транзит через украинскую территорию выше действующих для целого ряда европейских стран. Действующие контракты "Газпрома "и НАК "Нафтогаз Украины" по поставкам и транзиту соответствуют всем требованиям европейского газового рынка.

Об этом заявил во вторник журналистам глава "Газпрома" Алексей МИЛЛЕР, передает РИА "Новости".

"Правительство Украины введено в заблуждение относительно цены поставок российского газа для украинских потребителей и ставки на транзит. Ставка на транзит через Украину значительно выше, чем в Германии, Польше и Словакии. Ставка на транзит привязана к цене газа, а цена газа для украинских потребителей значительно ниже, чем в Польше, Венгрии, Турции и Румынии", - сказал А.МИЛЛЕР.

Напомним, Украина добивается пересмотра газовых контрактов с РФ, считая цену на газ завышенной, а на транзит - напротив, заниженной.

Справка УНИАН. ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» 19 января 2009 года подписали два контракта: купли-продажи на период с 2009 по 2019 год; об объемах и условиях транзита природного газа через территорию Украины на период с 2009 по 2019 год.

Цена на газ устанавливается поквартально. Цена импортного природного газа для Украины в І квартале 2011 года составляла около 264 долл. за тыс. куб. м, во ІІ – 295,6 долл. за тыс. куб. м, в ІІІ – 354 долл. за тыс. куб. м.

Председатель правления Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Евгений БАКУЛИН считает объективной цену поставляемого российским ОАО «Газпром» природного газа на уровне 230 долл. за тыс. куб. м.