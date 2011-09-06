Украина начала консультации с GDF Suez о поставках сжиженного газа

5 сентября в рамках визита председателя Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Владислава КАСЬКИВА во Францию состоялись консультации с подразделением компании Gaz de France Suez - компанией «Эленджи», относительно сотрудничества по строительству терминала сжиженного газа на черноморском побережье Украины.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами.

В сообщении отмечается, что В.КАСЬКИВ отметил, что следующим шагом ожидаются консультации в расширенном формате для обсуждения путей поставок газа на украинский терминал.

Также В.КАСЬКИВ сообщил о встрече с лидером на рынке инфраструктуры – французской компанией «Буиг Траво Публики», в ходе которой обсуждалась реализация общих инфраструктурных проектов на концессионной основе.

Вместе с тем, состоялась встреча с компанией Alstom относительно использования передовых французских технологий в сфере энергосбережения и транспорта.

По итогам встреч ожидается активное участие лидеров французского рынка в следующих тендерах в рамках реализации Национальных проектов.

Как сообщалось, 29 августа конкурсная комиссия по проведению двухступенчатых торгов на разработку технико-экономического обоснования (ТЭО) строительства в Украине морского терминала по приемке сжиженного природного газа (LNG-терминал) объявила, что к участию во втором этапе конкурса допущены 5 компаний: Ramboll Oil&Gas (Дания), Socoin (Испания), Sener (Испания), Technique Italy (Италия), Foster Wheeler Iberia (Испания).

Напомним, 6 июля т.г. Государственное предприятие «Национальный проект «LNG-терминал» объявило открытый тендер на разработку ТЭО проекта строительства LNG-терминала.

Критериями оценки предложений будут: цена (гривни или евро); качество выполнения (выполнение аналогичных договоров, наличие специалистов соответствующей квалификации); срок выполнения.

Срок выполнения ТЭО национального проекта «LNG-терминал – морской терминал по приему сжиженного природного газа» составляет 120 дней.

На сегодня потенциальными местами расположения терминала являются 5 площадок: наземный LNG-терминал - площадка возле Одесского припортового завода в районе порта «Южный» (Одесская область), наземный LNG-терминал - площадка возле нефтяного терминала ОАО «Укртранснафта» в районе порта «Южный»; наземный LNG-терминал в районе г. Очаков (Николаевская область); наземный LNG-терминал в береговой зоне Березанского лимана (Николаевская область); оффшорный LNG-терминал в районе г. Одесса (в открытом море).

Будущий LNG-терминал в Украине не будет «конфликтовать» с проектом AGRI (проект по доставке азербайджанского газа в Европу через черноморское побережье Грузии, где газ будет сжижаться и танкерами по морю доставляться в Румынию и далее в Западную Европу).

Справка УНИАН. 17 декабря 2010 года было создано ГП «Национальный проект «LNG-терминал», которое должно скоординировать работу по сооружению терминала по приему сжиженного природного газа объемом 10 млрд. куб. м на Черноморском побережье Украины до 2014 года.

Согласно плану работы, до сентября 2011 года предприятие должно обеспечить разработку ТЭО проекта. Тендер по выбору компании-разработчика ТЭО должен был быть объявлен 19 января 2011 года, но был перенесен.