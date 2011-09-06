Запуск «Северного потока» лишает Украину эксклюзива по транзиту газа в Европу – Путин

Украина с запуском газопровода "Северный поток", по которому российский газ напрямую будет поставляться в Германию по дну Балтийского моря, теряет эксклюзивное положение его транзитера.

Об этом заявил премьер-министр РФ Владимир ПУТИН, передает РИА Новости.

"Украина - наш давний, традиционный партнер", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов.

"Как у любой транзитной страны, всегда есть искушение попользоваться своим транзитным положением", - добавил премьер.

"Теперь этот эксклюзив исчезает", - заявил В.ПУТИН.

"Наши отношения будут приобретать все более цивилизованный характер", - убежден он.

Напомним, сегодня началось заполнение трубопровода "Северный поток" технологическим газом на компрессорной станции "Портовая".

Сварка последнего "золотого" стыка первой нитки газопровода "Северный поток" состоялась 19 августа в бухте "Портовая". Затем газопровод был заполнен азотом (инертный газ, который служит "подушкой" между воздухом и природным газом) со стороны Германии.

Технологический газ, который начал поступать в трубопровод во вторник, вытеснит азот со стороны Германии и заполнит трубу до определенного уровня давления. Данный газ необходим для начала транспортировки в Европу коммерческого газа. Планируется, что к началу октября первая нитка "Северного потока" пропускной способностью 27,5 миллиарда кубометров газа будет готова к поставкам.

Справка УНИАН. Nord Stream ("Северный поток") является принципиально новым маршрутом для экспорта российского газа в Европу. Газопровод протяженностью 1,22 тыс. километров проходит по дну Балтийского моря от России (Выборг) до Германии (Грайфсвальд). Запуск первой очереди газопровода пропускной способностью 27,5 миллиарда кубометров газа в год намечен на октябрь 2011 года. Завершение строительства второй нитки осенью 2012 года позволит увеличить пропускную способность Nord Stream до 55 миллиардов кубометров в год. "Газпром" уже подписал долгосрочные контракты на поставку газа по Nord Stream клиентам в нескольких странах ЕС, включая Германию, Данию, Нидерланды, Бельгию, Францию и Великобританию.

В июле В.ПУТИН заявил, что Россия не исключает возможности строительства и третьей очереди "Северного потока". В "Газпроме" РИА Новости подтвердили, что такой вариант рассматривается, однако дополнительных деталей не сообщили. В конце июня председатель правления "Газпрома"Алексей МИЛЛЕР говорил, что текущая ситуация на газовом рынке Европы может потребовать дополнительных новых мощностей в среднесрочной перспективе для поставки российского газа, помимо уже запланированных "Северного потока" и "Южного потока".

В настоящее время акционерами проекта Nord Stream являются "Газпром", германские Wintershall Holding и E.ON Ruhrgas, французская GDF Suez и нидерландская Gasunie. Доли акционеров в компании-операторе проекта Nord Stream AG распределяются следующим образом: "Газпром" - 51%, Wintershall Holding и E.ON Ruhrgas - по 15,5%, Gasunie и GDF Suez - по 9%.