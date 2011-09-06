Донузлавская ВЭС увеличила выработку электроэнергии в 2,5 раза - до 4 млн. кВт/ч

Обособленное подразделение НАЭК «Энергоатом» Донузлавская ветроэлектростанция в январе-августе увеличила выработку электроэнергии в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2010 года – до 4 млн. кВт/ч.

Об этом УНИАН сообщили в Министерстве энергетики и угольной промышленности.

Согласно сообщению, фактический отпуск электроэнергии с генмощностей ВЭС за этот период в сеть составил 3,7 млн. кВт/ч, что в 2,4 раза больше показателя аналогичного периода прошлого года.

Напомним, ВЭС отпускает электроэнергию по т.н. «зеленому тарифу», уровень которого на август был установлен Национальной комиссией регулирования электроэнергетики в размере 128,08 коп. за кВт/ч.

Справка УНИАН. Донузлавская ВЭС – генерирующая компания, осуществляющая строительство и эксплуатацию ветровых электростанций в АР Крым. В состав предприятия входят три участка: Донузлавская ВЭС установленной мощностью 10,4 МВт (в эксплуатации находится 101 ветроагрегат типа USW 56/100, планируемая мощность – 45 МВт); Судакская – мощностью 6,2 МВт, в эксплуатации – 58 ветроагрегатов типа USW 56/100, планируемая мощность – 50 МВт, Черноморская – мощностью 0,6 МВт, планируемая мощность – 5 МВт.

Приказом от 14 ноября 2008 года Министерство топлива и энергетики Украины решило присоединить государственное предприятие «Донузлавская ВЭС» к НАЭК «Энергоатом».

Выработка электроэнергии на мощностях Донузлавской ВЭС в 2010 году составила 3,3 млн. кВт/ч.