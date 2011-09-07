Цена нефти растет на фоне прогнозов по США и шторма "Ли" в Мексиканском заливе

На мировых торгах в среду, 7 сентября, цены на нефть растут на фоне ожиданий данных Минэнерго США, которые могут подтвердить снижение запасов "черного золота" на 2,25 миллиона баррелей.

Так, стоимость сентябрьских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на электронных торгах в Нью-Йорке уже повысилась на 0,41 доллара, или на 0,48% - до 86,43 доллара за баррель.

Цена октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent поднялась на 0,41 доллара, или на 0,36% - до 113,3 доллара за баррель.

Кроме того, участники торгов ожидают перебоев с поставками нефти в связи со штормом "Ли" в Мексиканском заливе, из-за которого уже приостановлено около 60,5% нефтедобычи и 41,6% газодобычи в регионе, передает Bloomberg.