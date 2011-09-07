В Херсоне презентовали Муниципальный энергетический план.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе мэрии Херсона, презентация документа состоялась в мэрии 5 сентября.

Указанный документ определяет системную политику местной власти в сфере управления энергетической составляющей города, задает стратегические ориентиры в сфере энергосбережения на долгосрочную перспективу (до 2020 года), раскрывает наборы среднесрочных целей и обстоятельно описывает организационно финансовый механизм их достижения в среднесрочном периоде планирования (до 2015 года).

«Муниципальный энергетический план Херсона» разработан с помощью специалистов ООО «Энергосервисная кампания «Экологические системы».

Муниципальный энергетический план Херсона разработан в рамках проекта «Реформа городского теплоснабжения» при финансировании Агентства международного развития США.

Во время подготовки документа использован опыт выхода из энергетического кризиса таких стран, как Швеция, Германия, Дания, Польша.

Херсон – один из четырех городов Украины, для которых разработан Муниципальный энергетический план. Также аналогичные разработки получат Краматорск, Купянск и Павлоград. Позже подобные планы будут разработаны для 25 городов Украины.

Муниципальный энергетический план Херсона предусматривает модернизацию бюджетных зданий и существующей системы теплоснабжения путем применения современных энергосберегающих технологий, замещение в системе теплообеспечения Херсона природного газа местными источниками тепловой энергии (энергия солнца, ветра, биотоплива) на 80%, реализацию современных теплосберегающих технологий в жилых домах, что позволит снизить потери тепла в 3 раза.

По словам мэра Херсона Владимира САЛЬДО, реализация плана позволит перевести природный газ из основного вида топлива в резервный в системе теплоснабжения Херсона.

По оценкам разработчиков, результатом реализации Муниципального энергетического плана Херсона должна стать ежегодная экономия теплопоставляющей системой города более 21,8 млн. куб. м природного газа и 1,1 млн. кВт/ч электроэнергии.

При этом, во время презентации было заявлено, что работы по энергосбережению в бюджетных учреждениях города, в частности, в учебных и медицинских, позволили сэкономить в 2010 году энергоносителей на сумму до 811 тыс. грн., в том числе электроэнергии на 309 тыс. грн. и тепловой энергии на 502 тыс. грн.

Также на презентации отмечалось, что установка одного счетчика тепла в многопрофильном лечебном учреждении экономит 30,7 тыс. грн. За 2010 год в 7 лечебных заведениях Херсона было установлено 12 тепловых счетчиков.