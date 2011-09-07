Троих шахтеров на затопленной шахте в Луганской области ищут до сих пор

Троих шахтеров на затопленной частной шахте «Рудник» в Антрацитовском районе Луганской области до сих пор не нашли.

Об этом УНИАН сообщила пресс-секретарь территориального управления Госгорпромнадзора по Луганской области Анастасия ШУРКАЕВА.

По ее словам, сложность спасательных работ состоит в том, что вода постоянно прибывает, и насосы не справляются с ее количеством.

«Ночью спасатели смонтировали дополнительные насосы. Чтобы начать поиски горняков нужно откачать воду. Сейчас их судьба пока неизвестна», - сказала А.ШУРКАЕВА.

Как сообщал УНИАН, ночью 5 сентября на частной шахте «Рудник» на горизонте 340 м произошло внезапное затопление выработки водой. На момент затопления в транспортных просеках находились три горняка. Шахтеров ищут до сих пор. Вчера, 6 сентября, прокурор Луганской области Николай БЕСКИШКИЙ возбудил уголовное дело по факту аварии.