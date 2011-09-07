В Ривне будет проведен эксперимент по использованию альтернативных газу видов топлива

Эксперимент по использованию альтернативных газу видов топлива будет проводиться на протяжении этого отопительного сезона в Ривне.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил заместитель городского председателя Ривне Алексей ХМИЛЕЦКИЙ.

В котельных на улицах Полесской и Курчатова установлены специальные котлы, которые позволят производить тепло путем сжигания тырсы, щепок и других отходов.

Сначала котельные будут обслуживать небольшой круг потребителей, но, как убежден А.ХМИЛЕЦКИЙ, эксперимент будет иметь успех. Относительно его эффективности чиновник сказал, что нововведение позволит ежегодно экономить в пределах 300 тысяч кубометров «голубого топлива».