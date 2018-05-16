Сценарии поглощения Нафтогаза: «белорусский» отклонили, на очереди «сербский»

За всю историю независимой Украины руководство страны, пожалуй, еще не занимало столь жесткой позиции в споре с «Газпромом» о цене на газ. То есть, всевозможные демарши, заканчивавшиеся газовыми войнами, были и ранее, но чтобы Президент и Кабмин не только выступили единым фронтом, но и перешли от громких заявлений к конкретным действиям, этого еще не было. Поручив правительству реформировать, а, по сути, ликвидировать «Нафтогаз», что позволит разорвать существующий договор с «Газпромом», Президент, с одной стороны, избрал едва ли не единственно возможный вариант внесудебного решения проблемы, с другой - открыл, так сказать, ящик Пандоры. Разделение НАК на структурные составляющие окажется бессмысленным без проведения дальнейшей их приватизации. А вот тут и возникают огромные риски. Если раньше нам следовало опасаться так называемого «белорусского сценария», который предполагает продажу «Газпрому» «Белтрансгаза» в обмен на скидку, то, избежав его, Украина рискует продублировать «сербский сценарий», который не намного оптимистичней...

Опасная приватизация

Как заявил премьер-министр Николай Азаров, основным результатом реформирования «Нафтогаза» станет выделение из его структуры газодобывающей компании и в дальнейшем ее выход на биржу с целью привлечения инвестиций в развитие. Можно предположить, что ликвидация НАК подразумевает появление в Украине и отдельной нефтедобывающей компании, и самостоятельной газотранспортной, а, возможно, и компании, которая займется реализацией российского газа на внутриукраинском рынке.

По словам министра энергетики и угольной промышленности Юрия Бойко, работа по реформированию НАК будет завершена до 1 января 2012 года. «В следующем году выведем эти компании на приватизацию, или путем ІРО, или путем продажи части пакетов через международные финансовые биржи», - рассказал министр. Причем приватизироваться будут не контрольные пакеты компаний. «Я имею в виду «Газдобыча», «Трансгаз», «Черноморнефтегаз», «Укртранснефть» и еще несколько других», - пояснил Ю.Бойко. По расчетам правительства, такая приватизация позволит привлечь дополнительные средства в объеме 10-12 миллиардов долларов, которые направят на использование систем энергоэффективности и увеличение добычи газа в Украине.

Несмотря на то, что груз финансовых обязательств «Нафтогаза» будет разделен между новосозданными структурами неравномерно и больше всех «достанется» той, которая будет отвечать за продажу российского газа в Украине, всем им понадобятся инвестиции.

Из заявлений правительства можно сделать вывод, что Кабмин в вопросе привлечения средств в нефтегазовую отрасль намерен руководствоваться исключительно прозрачной процедурой первичного публичного размещения акций на фондовых биржах - IPO. Однако нельзя исключать того, что пакеты акций некоторых активов «Нафтогаза» могут быть переданы Фонду госимущества и приватизированы по традиционной схеме. При этом не секрет, что приватизационные конкурсы в Украине могут проходить по заранее написанному сценарию, а значит переход этих активов под контроль все того же «Газпрома» весьма вероятен. Ведь среди украинских чиновников самого высокого ранга предостаточно людей, лояльных к российскому газовому монополисту. Кроме того, россияне могут поручить выкуп акций и своим украинским партнерам.

В результате, наиболее приемлемым вариантом выглядит IPO, но и оно не решает всех проблем. К примеру, размещению акций украинской газотранспортной компании на Лондонской или Франкфуртской биржах может предшествовать массированная информационная компания «Газпрома». Ее суть будет сведена к тому, что через 5-7 лет наша ГТС останется без российского газа, который пойдет в Европу в обход Украины через Северный и построенный к тому времени Южный потоки. Естественно, потенциальные инвесторы вряд ли рискнут вкладывать деньги в такой актив, а какой-нибудь Внешторгбанк России, или даже сам «Газпром», очень даже рискнут. Россиянам намного выгоднее получить доступ к ГТС, чем вкладывать миллиарды в строительство Южного потока. Но выхода у нас нет - если полностью оставить наследников «Нафтогаза» в госсобственности, они разделят его судьбу, оставаясь балластом для госбюджета.

Все вышесказанное можно назвать досужими рассуждениями дилетанта. Автор не обидится, но опыт восточноевропейских стран, которые уже прошли через приватизацию нефтегазового сектора, не учитывать нельзя. А он заставляет о многом задуматься.

Выбор между Сербией и Чехией

Структура нефтегазового рынка Украины еще 10-15 лет назад не так уж сильно отличалась от «коллег» в странах Восточной и Центральной Европы. Но сегодня некоторые из них ушли очень далеко вперед, другие, хоть и провели реформы, но особого прогресса так и не достигли. Одним из неудачных примеров можно считать ситуацию с сербским Nafatgaz, до 2001 года являвшимся аналогом украинского «Нафтогаза».

По мнению независимого эксперта по энергетическим вопросам Александра Нарбута, дальнейшая судьба подразделений Nafatgaz для нас крайне интересна. «Скажем, отдельная компания «Сербия Газ», которой перешли единственное в Сербии подземное хранилище газа Банатский двор и газотранспортная инфраструктура, была взята под контроль компанией ЮгРосГаз. Последняя фактически являлась аналогом РосУкрЭнерго и была подчинена интересам «Газпрома». Банатский двор в последствии был приватизирован, и сегодня находится под контролем «Газпрома». Нефтяная составляющая - НИС (Naftna Industrija Srbije) была куплена дочерней структурой «Газпрома» - «Газпромнефтью», ей в 2008 году перешел 51% акций сербской компании. В результате, на сегодня в Сербии мы можем наблюдать практически полное отсутствие диверсификации поставок нефти и газа, в отличие, скажем, от соседней Македонии, которой в 2010 году в результате тесного сотрудничества с Грецией удалось полностью отказаться от поставок российского природного газа», - отмечает эксперт.

По его мнению, для того, чтобы Украина смогла очиститься от паразитирования «Газпрома» на газовом рынке, ей необходимо направить серьезные усилия на переформатирование команды, управляющей процессами в нефтегазовой отрасли. «Какая бы партитура сегодня этой команде не предлагалась, исполняться она будет под дирижирование «Газпрома». Нынешняя команда способна только имитировать переговорный процесс с «Газпромом», добившись успехов только в той части, которая касалась поставок в текущем году 4 миллиардов газа для компании господина Фирташа.

Реальный результат мы сможем получить, если реформируем весь нефтегазовый сектор, а не только ликвидируем «Нафтогаз». Нужно создавать конкурентную модель, базирующуюся на диверсификации. Приоритетом должно стать появление альтернативного российскому источника поставок газа в Украину, что создаст конкуренцию на рынке. Тогда можно будет вести речь о снижении цен на газ для украинских потребителей», - подчеркнул эксперт.

А.Нарбут считает наиболее приемлемым для Украины так называемый чешско-словацкий сценарий построения энергетического рынка, «когда компании, создаваемые после разделения государственного нефтегазового монополиста, тщательно готовятся к сбалансированной приватизации, в которой смогут на равных принять участие различные инвесторы. В Чехии первой была волна приватизации нефтеперерабатывающих заводов, затем прошла приватизация газотранспортной системы, выиграла немецкая RWE. Ее приход помог Чехии без особых потерь пережить холодную зиму 2009 года, так как RWE обеспечила поставки газа из Германии, использовав чешский газопровод в реверсном режиме. В Словакии продуманная приватизация нефтегазового сектора привела к тому, что газотранспортной системой страны владеет E.ON Ruhrgas, Gaz de France Suez и словацкое государство. Такая модель могла бы стать для Украины наиболее перспективной и отвечающей национальным интересам».

В завершение отметим, что за последние пару недель в заявлениях Президента и премьер-министра на газовую тематику стали звучать тезисы, ранее неоднократно проговаривавшиеся экспертами. Однако до последнего времени их мнение полностью игнорировалось в угоду традиционной методике «уламывания» российских партнеров, предполагающей постоянные уступки в обмен на временные и ничего нерешающие послабления. Кажется, мы, наконец, вышли из этого порочного круга, но впереди еще очень много серьезных рисков, о которых нельзя забывать.

Антон Лосев (УНИАН)