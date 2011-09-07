Азаров призывает украинцев экономить энергоресурсы

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ призывает граждан экономить энергоресурсы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на заседании Кабинета министров.

«Мы просим наших граждан сделать все, что от них зависит, для экономии энергоресурсов. Потому что в условиях вырытой для всего общества газовой ямы – кабального газового контракта закрытое окно, утепленные двери, экономное использование газовой плиты – вопросы патриотизма и выживания», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он также подчеркнул, что пример энергосбережения, в первую очередь, должно продемонстрировать государство. В этой связи Н.АЗАРОВ поручил первому вице-премьер-министру Андрею КЛЮЕВУ приложить максимум усилий для недопущения сбоев и аварий в работе энергетической и коммунальной сфер.

Справка УНИАН. 19 января 2009 года ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» подписали два контракта: купли-продажи на период с 2009 по 2019 годы; об объемах и условиях транзита природного газа через территорию Украины на период с 2009 по 2019 годы. 21 апреля 2010 года «Газпром» и «Нафтогаз Украины» подписали дополнения к указанным контрактам.

Цена на газ устанавливается поквартально. Цена импортного природного газа для Украины в первом квартале 2011 года составляла около 264 долл. за тыс. куб. м, во втором – 295,6 долл. за тыс. куб. м.

Украина неоднократно заявляла о необходимости изменения формулы цены на поставляемый Россией газ. Было проведено несколько раундов безрезультатных переговоров.

Президент Виктор ЯНУКОВИЧ в интервью «КоммерсантЪ-Украина» заявил, что уже фактически подготовлены материалы для разрешения в международном арбитраже газового спора с Россией об условиях поставки и транзита газа.