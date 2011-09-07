Бойко рассказал о принципе работы "газовых" компаний после ликвидации "Нафтогаза"

Компании, которые в результате реформирования НАК «Нафтогаз Украины» будут заниматься транзитом и закупкой российского газа в Украине, будут иметь соответствующие контракты с «Газпромом».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил министр энергетики и угольной промышленности Юрий БОЙКО.

«Компания, которая будет выполнять транзитные услуги для российского «Газпрома», она будет иметь соответствующий контракт с российским «Газпромом» по выполнению этих услуг. Компания, которая будет закупать российский газ для баланса страны, также будет иметь соответствующий контракт с российским «Газпромом», - сказал Ю.БОЙКО.

Как сообщал УНИАН, сегодня министр энергетики и угольной промышленности Ю.БОЙКО сказал, что работа по реформированию НАК «Нафтогаз Украины» будет завершена до 1 января 2012 года.

Напомним, 2 сентября премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявил, что «Нафтогаз Украины» после реорганизации прекратит свое существование. Он также отметил, что кроме газодобывающей, из «Нафтогаза» будет выделена компания, занимающаяся транзитом газа. При этом Н.АЗАРОВ отметил, что прекращение существования компании "Нафтогаз Украины" также является поводом для пересмотра действующий газовых контрактов с «Газпромом».

Однако, как заявил пресс-секретарь премьер-министра РФ Владимира ПУТИНА Дмитрий ПЕСКОВ, пересмотр газовых соглашений с Украиной возможен только в случае слияния "Газпрома" с "Нафтогазом», а при реорганизации украинской газовой компании ее правопреемник должен будет нести обязательства перед Россией, исполняя действующее соглашение.

3 сентября в Душанбе Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявил, что "Нафтогаз" не станет объединяться с "Газпромом".

По его словам, вопрос слияния "Нафтогаза" и "Газпрома" не следует рассматривать в контексте переговоров по снижению цены на российский газ.

Накануне пресс-секретарь премьер-министра РФ Дмитрий ПЕСКОВ заявил, что российская сторона не намерена вмешиваться в планы Киева по реформированию "Нафтогаза Украины", но исходит из того, что у компании должен остаться правопреемник по действующим международным соглашениям.