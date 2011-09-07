Украина готова рассматривать вопрос о закупке газа у Туркменистана - Бойко

Украина готова рассматривать вопрос о закупке природного газа у Туркменистана.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий БОЙКО сегодня на брифинге.

«Учитывая стремление Туркменистана диверсифицировать свои направления (по продаже газа – УНИАН), мы готовы рассматривать эти вопросы. Для нас это очень важно», - сказал Ю.БОЙКО.

Напомним, во время встречи с вице-премьер-министром, министром иностранных дел Туркменистана Рашидом МЕРЕДОВЫМ премьер-министр УКраины Николай АЗАРОВ заявлял, что Украина заинтересована в возобновлении поставок туркменского газа и рассматривает несколько вариантов поставок - как по традиционным маршрутам, так и с учетом перспективы строительства Каспийско-черноморской газопроводной системы.