«Укргазвыдобування» в январе-августе увеличила добычу газа на 0,3%

Крупнейшая в Украине газодобывающая компания «Укргазвыдобування», которая является дочерней компанией НАК «Нафтогаз Украины», в январе-августе увеличила добычу газа на 0,3%, по сравнению с аналогичным периодом 2010 года, до 9,923 млрд. куб. м.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ДК «Укргазвыдобування».

В сообщении отмечается, что в январе-августе добыча газового конденсата и нефти достигла 468 тыс. тонн, что на 5,4 тыс. тонн (1,2%) больше, чем в прошлом году. В частности, добыча нефти увеличилась на 7,6 тыс. тонн (7%), до 110 тыс. тонн.

Также компания отмечает, что увеличение добычи углеводородов стало возможным благодаря введению с начала года в эксплуатацию 41 новой скважины (31 газовой и 10 нефтяных), что на 6 скважин больше запланированного. Также в августе ДК «Укргазвыдобування» открыла Боровое газовое месторождение в Харьковской области, запасы которого оцениваются в 1,2 млрд. куб. м газа.

Как сообщал УНИАН, в 2010 году «Укргазвыдобування» сократила добычу газа на 2,3%, по сравнению с 2009 годом, до 14 млрд. 829,0 млн. куб. м, а также сократила добычу нефти и газового конденсата на 7,4% – до 686,4 тыс. тонн.

Справка УНИАН. ДК «Укргазвыдобування» - это крупнейшая газодобывающая компания Украины. В состав ДК «Укргазвыдобування» входят 4 газопромышленных управления: ГПУ «Шебелинкагазвыдобування», ГПУ «Полтавагазвыдобування», ГПУ «Харковгазвыдобування» и ГПУ «Львовгазвыдобування».