Шансы Украины разорвать газовые договоренности с РФ крайне малы – первый секретарь Посольства Германии

Шансы Украины разорвать газовые договоренности с Россией в рамках правового поля крайне малы.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение сегодня в ходе круглого стола «Украина и Россия на пороге нового газового конфликта?», организованного Институтом Горшенина, высказала первый секретарь Посольства Германии в Украине Таня БАЙЕР.

По ее словам, прежде чем подавать иск к "Газпрому" в Международный арбитражный суд, Украине необходимо определиться, на каком основании она может это сделать.

«Пока я слышала только о двух вариантах: первый - это решение суда по делу бывшего премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО. То есть, если суд признает, что существующий договор о поставках газа от 2009 года противоречит украинскому законодательству. Но украинское внутреннее законодательство не имеет влияния на межгосударственные соглашения, так как в мировой юридической практике обычно признается верховенство международного права над внутренним законодательством отдельного государства", - сказала Т.БАЙЕР.

Таким образом, по ее мнению, Стокгольмский арбитражный суд, в который может быть подан соответствующий иск, вряд ли займет сторону Украины в этом споре.

Вторым наиболее обсуждаемым в Украине основанием подачи иска в арбитражный суд, по мнению Т.БАЙЕР, является реформа НАК «Нафтогаз Украины» и ее последующая ликвидация.

«Однако в действующем соглашении о поставках российского газа в Украину предусматривается, что в случае ликвидации одного из подписантов, его преемник будет обязан придерживаться условий договора», - подчеркнула она.

При этом, по мнению Т.БАЙЕР, единственно реальным основанием для подачи Украиной иска может стать пункт договора, в котором сказано, что его расторжение возможно в случае слишком большой разницы между ценой поставляемого Россией газа и стоимостью газа на мировом рынке.

«Насколько я помню, соответствующее положение содержится в пункте 4.4 украинско-российского договора о поставках газа. Я, как юрист, считаю его наиболее адекватной причиной для того, чтобы попытаться расторгнуть договор в суде. Вместе с тем, в этом положении отсутствует точное определение того, какова же должна быть разница между ценой, по которой Украина приобретает газ у России, и его ценой на европейском рынке», - уточнила Т.БАЙЕР.

В этой связи она считает перспективы Украины выиграть дело по иску к "Газпрому" в международном арбитраже невысокими.

Подытоживая, Т.БАЙЕР подчеркнула, что Евросоюз будет требовать от Украины и России решения всех спорных вопросов исключительно в правовом поле.

Как сообщал УНИАН, российская сторона заявляла, что готова отстаивать свою позицию по газовому соглашению с Украиной в любом суде, и считает неприемлемыми манипуляции с возможной реорганизацией "Нафтогаза" для расторжения контракта.

6 сентября Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявил, что Украина фактически подготовила материалы для решения в международном арбитраже газового спора с Россией об условиях поставки и транзита газа.

Справка УНИАН. 19 января 2009 года ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» подписали два контракта: о купле-продаже на период с 2009 по 2019 год; об объемах и условиях транзита природного газа через территорию Украины на период с 2009 по 2019 год. 21 апреля 2010 года «Газпром» и «Нафтогаз Украины» подписали дополнения к этим контрактам.

Цена на газ устанавливается поквартально. Цена импортного природного газа для Украины в первом квартале 2011 года составляла около 264 дол. за 1 тыс. куб. м, во втором – 295,6 дол. за 1 тыс. куб. м.

Украина неоднократно заявляла о необходимости изменить формулу цены на поставляемый Россией газ. Было проведено несколько раундов переговоров, безрезультатно.

Недавно председатель НАК "Нафтогаз Украины" Евгений БАКУЛИН заявил, что приемлемой для Украины может быть цена 230 долларов за тысячу кубометров газа.

*** Завтра, 8 сентября 2011 года, в 14:30 в Институте Горшенина состоится круглый стол «ИТОГИ ПЕРВОЙ СЕССИОННОЙ НЕДЕЛИ». Подробнее читайте на сайте института: (http://institute.gorshenin.ua/announces/14_Itogi_pervoy_sessionnoy_nedeli.html)