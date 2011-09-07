В Донецке на «Промышленной неделе» проходит выставка по энергоэффективности

В Донецке в рамках форума «Промышленная неделя» в специализированном выставочном центре «ЭКСПОДОНБАСС» с 6 по 9 сентября проходят три международные выставки: «Металлургия», «Недра, полезные ископаемые» и «Энергоэффективность».

Как сообщили УНИАН в пресс-центре «ЭКСПОДОНБАССА», проведение в одном месте и в одни сроки данных мероприятий позволяет расширить рекламную кампанию, обеспечивает высокую посещаемость и демонстрирует значимость данных выставок для Донецка, Донбасса и Украины.

В программе форума «Промышленная неделя» также запланированы проведение научно-практических конференций, семинаров, круглых столов по наиболее актуальным вопросам базовых отраслей промышленности Донбасса.

Так, 7-8 сентября в «ЭКСПОДОНБАССЕ» будет проходить II Донецкая международная научно-практическая конференция «Оценка, добыча и использование нетрадиционных видов газа: привлечение инвестиций», организаторами которой выступили «Союз геологов Украины», группа компаний «НАДРА», ОАО «Институт Тутковского».

Для участия в конференции прибыли ученые и специалисты академических, научно-исследовательских и проектных институтов, профильных министерств и ведомств, угольных и геологических предприятий, газотранспортных компаний, частных предприятий. Также в работе конференции принимают участие представители зарубежных сервисных и добывающих фирм.

Кроме того, 7 сентября в «ЭКСПОДОНБАССЕ» проходит конференция на тему: «Прогрессивные направления в вопросах создания автоматических средств обнаружения и тушения пожаров, а также систем раннего выявления чрезвычайных ситуаций» и т. д.

В целом в трех названных выставках в рамках форума «Промышленная неделя» принимают участие 130 компаний из Украины, России, Чехии, Германии, Швеции, Израиля, Великобритании, Австрии.

Международная выставка «Металлургия» проводится при организационной поддержке Министерства промполитики Украины и содержит такие тематические разделы, как: Сырье и материалы для металлургии; Литье; Прокатные станы; Технология термообработки; Промышленное оборудование; Сварка, резка, соединительная техника и др.

Международная выставка оборудования, технологий и продукции горнодобывающей и горно-обогатительной отрасли «Недра. Полезные ископаемые» проводится один раз в два года в Донецке и вместе с выставкой «УГОЛЬ/МАЙНИНГ» они являются единственными выставочными мероприятиями горной промышленности Украины.

Данная выставка проходит при официальной поддержке Министерства экологии и природных ресурсов Украины и является единственным мероприятием на территории Украины, которое объединяет в рамках единой экспозиции оборудование, продукцию, услуги отечественных и зарубежных компаний для горнодобывающей и горно-обогатительной отрасли: шахт, ГОКов, карьеров. Выставка содержит такие тематические разделы, как: Геолого-разведочное оборудование и инструменты; Использование газа метана; Оснащение горноспасательных частей; Землеройное оборудование; Дробильно-сортировочные комплексы; Маркшейдерия, геодезия и др.

Всеукраинская специализированная выставка энергоэффективного и энергосберегающего оборудования, технологий и материалов «Энергоэффективность» имеет своей целью представление передовой техники и технологий, утверждение цивилизованных форм работы и принципов здоровой конкуренции, содействие стабильному развитию бизнеса и продвижение способов снижения затрат на потребление тепловой и электрической энергий.

Тематика данной выставки отражает широкий круг проблем снижения затрат на потребление энергоресурсов и путей их решения, возможности производителей и потребителей, методы использования альтернативных источников тепла и электроэнергии.