Разрыв газовых контрактов может привести к денонсации Харьковских соглашений - эксперт

Разрыв Украиной действующего контракта на поставку российского газа может привести к денонсации Харьковских соглашений.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение в ходе круглого стола «Украина и Россия на пороге нового газового конфликта?», организованного Институтом Горшенина, высказал руководитель группы экономической политики посольства РФ в Украине Алексей УРИН.

По его словам, Россия готова к судебной тяжбе, в случае подачи Украиной иска к «Газпрому» в международный арбитраж. «Но я очень сомневаюсь, что этот шаг позволит Украине улучшить условия поставок российского газа. Если же Украина попробует в одностороннем порядке отказаться от выполнения условий действующего договора, путем ликвидации «Нафтогаза», а приемники этой компании откажутся выполнять ее обязательства, то это может разрушить Харьковские соглашения. В результате скидка в 100 долларов на одной тысяче кубометров газа, которую Украина получила в обмен на пролонгацию базирования ЧФ РФ в Крыму, будет переведена в статус госдолга Украины. А это значит, что уже за прошедшие два года Украине придется выплатить России миллиарды долларов. Я надеюсь, что на это никто не пойдет», - отметил А.УРИН.

Как отметил в ходе круглого стола независимый эксперт по энергетическим вопросам Александр НАРБУТ, скидка в 100 долл. на 1 тыс. куб. м газа на самом деле является отложенным обязательством украинских налогоплательщиков перед «Газпромом». «Согласно букве харьковских договоренностей, 100 долларов на тысяче кубометров, при поставке 40 млрд. кубометров в год превращаются в 4 миллиарда долларов обязательств украинского бюджета, гарантированных правительством и Минфином. На сегодняшний день сумма этого долга уже превышает 6 миллиардов долларов», - уточнил эксперт.