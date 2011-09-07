«Укрэнерго» выставит на аукцион 2,25 ГВт сечения для экспорта электроэнергии в октябре

НЭК «Укрэнерго» выставит на аукцион по экспорту электроэнергии в октябре т.г. доступ к пропускной способности сечения Украины мощностью 2,250 тыс. МВт.

Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте оператора Объединенной энергосистемы Украины.

Согласно сообщению, аукцион состоится 13 сентября.

На торги будет выставлен доступ к 300 МВт украинско-молдавского сечения, 400 МВт сечения «ОЭС Украины – ОЭС Беларуси», а также 1550 МВт сечения по направлению в Российскую Федерацию.

В то же время оператор ОЭС Украины не выставил на этот аукцион 215 МВт сечения «ОЭС Украины – Польша», которое до этого ежемесячно выставлялось и приобреталось дочерней компанией частного энергохолдинга ДТЭК ООО «Востокэнерго». Как пояснили УНИАН в аукционной комиссии «Укрэнерго», польское сечение было не выставлено на месячный аукцион в связи с тем, что ООО «Востокэнерго» выигравшее это сечение на годовом аукционе, не сообщало о своем временном отказе от этого направления в октябре. До этого такие сообщения с апреля т.г. ежемесячно поступали в аукционную комиссию.

Напомним, что новая редакция порядка проведения аукционов по экспорту электроэнергии предусматривает возможность временного отказа победителей годовых аукционов от услуг НЭК «Укрэнерго» по доступу к сечению. В данном случае освободившиеся объемы будут выставляются на ежемесячные аукционы. При этом отказ от услуг оператора не освобождает компанию-победителя от выполнения финансовых обязательств перед «Укрэнерго», в случае если освободившиеся объемы не были реализованы на ближайшем месячном аукционе.

Напомним, ООО «Востокэнерго» на годовом аукционе на 2011 год приобрело у НЭК «Укрэнерго» услуги по доступу к 215 МВт сечения «ОЭС Украины – Польша» за 10 тыс. грн.