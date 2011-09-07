«Эрсте Банк» выделит до 30 млн. долл. кредитов на проекты по энергоэффективности

ПАО «Эрсте Банк» намерен с сентября 2011 г. по сентябрь 2012 г. выделить до 30 млн. долл. кредитов для украинских предприятий на проекты по повышению энергоэффективности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Днепропетровске сообщил председатель правления «Эрсте Банка» Павел ЦЕТКОВСКИЙ.

По его словам, Международная финансовая корпорация (IFC), член группы Всемирного банка, и «Эрсте Банк» приступили к реализации первой в Украине совместной программы, нацеленной на поддержку предприятий в повышении энергоэффективности.

«Реализация программы повышения энергоэффективности бизнеса - это первая подобная инициатива в Украине, в рамках которой «Эрсте Банк» будет предоставлять специально разработанные продукты для финансирования украинских предприятий, внедряющих энергоэффективные технологии, a IFC - свою экспертизу и консультации. Украинская экономика - одна из наиболее энергоинтенсивных в мире. На фоне постоянно повышающихся цен на энергоресурсы украинские предприятия, работающие на устаревшем оборудовании, теряют конкурентоспособность и рынки сбыта, поэтому они нуждаются в модернизации оборудования и энергоэффективных технологиях», - отметил П. ЦЕТКОВСКИЙ.

По его словам, в рамках программы «Эрсте Банк» предоставляет кредиты на реализацию проектов сроком до 5 лет, объем финансирования - от 250 тыс. грн. до 10-20 млн. грн. Сумма кредита может покрывать 100% инвестиций, которые необходимы для внедрения энергоэффективных технологий.

Приобретенное оборудование будет служить залогом по кредиту.

П. ЦЕТКОВСКИЙ уточнил, что в настоящий момент IFC и «Эрсте Банк» работают в областях Украины по 7 первым проектам в рамках программы.

Справка УНИАН. ОАО «Эрсте Банк» (Киев) зарегистрировано 25 января 2006 года. По объему активов банк занимает 21-е место среди 175 банков Украины.

За время своей деятельности на украинском рынке банк развил сеть до более чем 120 отделений и 23 корпоративных центров по всей Украине. В рамках этой сети банк обслуживает почти 200 тыс. розничных клиентов, МСБ и больших корпораций, предоставляет полный перечень банковских продуктов и услуг.

100% акций банка владеет Erste Group Bank AG (Австрия).

IFC - Член группы Всемирного банка. Крупнейший глобальный институт развития фокусирует деятельность на частном секторе в странах с развивающейся и переходной экономикой. Включает 178 стран-акционеров, в том числе Россию и Украину. IFC способствует устойчивому экономическому росту в развивающихся странах, поддерживая развитие частного сектора, мобилизуя капитал для частных предприятий и оказывая консультативные услуги и услуги снижения рисков компаниям и правительствам.