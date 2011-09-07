Кабмин уполномочил Клюева на пролонгацию соглашения с ЕС по энергоэффективности

Кабинет министров Украины уполномочил первого вице-премьер-министра – министра экономического развития и торговли Украины Андрея КЛЮЕВА на подписание Дополнительного соглашения №1 между правительством Украины и Европейским Союзом, представленным Еврокомиссией, к соглашению о финансировании программы «Поддержка выполнения Энергетической стратегии Украины в сфере энергоэффективности и возобновляемых источников энергии».

Как сообщила УНИАН пресс-служба первого вице-премьера, соответствующее распоряжение, разработанное Министерством экономического развития и торговли Украины, одобрено на заседании Кабмина в среду, 7 сентября.

Заключение данного дополнительного соглашения осуществляется с целью продления на два года срока действия соглашения о финансировании программы «Поддержка выполнения Энергетической стратегии Украины в сфере энергоэффективности и возобновляемых источников энергии». Продолжение основного этапа внедрения Соглашения до 21 декабря 2014 года позволит Государственному агентству по энергоэффективности и энергосбережению завершить подготовку и начать реализацию проектов технической помощи.

В частности, идет речь о заключении контракта для реализации проекта дополнительной технической помощи, которая будет сопровождать внедрение программы прямой бюджетной поддержки. Пролонгация соглашения даст также возможность Госэнергоэффективности завершить проведение конкурсов и заключение грантовых контрактов на выполнение микропроектов, направленных на повышение энергоэффективности в малых городах.