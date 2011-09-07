«Укргазвыдобування» реализовала на аукционе 14,4 тыс. т нефтепродуктов

Крупнейшая в Украине газодобывающая компания «Укргазвыдобування», которая является дочерней компанией НАК «Нафтогаз Украины», 7 сентября на аукционе №18НП на Товарной бирже «Первая независимая биржа» (ТБПНБ) реализовала 14,36 тыс. тонн нефтепродуктов собственного производства.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ТБПНБ.

В частности, компания реализовала на аукционе: бензин А-76 – 5,06 тыс. тонн по средней цене 11 745,22 грн./тонна (стартовая цена 11 575,00 грн./тонна); бензин А-92 – 1,92 тыс. тонн по средней цене 11 485,00 грн./тонна (стартовая цена 11 485,00 грн./тонна); бензин А-95 – 1,68 тыс. тонн по средней цене 11 519,29 грн./тонна (стартовая цена 11 605,00 грн./тонна); дизельное топливо – 4,92 тыс. тонн по средней цене 9 958,17 грн./тонна (стартовая цена 9 725,00 грн./тонна).

Также компания реализовала на аукционе уайт-спирит, битум нефтяной кровельный БНП 40/180 и др.

Как сообщал УНИАН, 29 августа ДК «Укргазвыдобування» на аукционе №17НП на ТБПНБ реализовала 8,14 тыс. тонн нефтепродуктов собственного производства.

Справка УНИАН. ДК «Укргазвыдобування» является крупнейшей газодобывающей компанией Украины, которая обеспечивает свыше 70% от общей добычи газа в стране. Ведущим подразделением по переработке в структуре ДК «Укргазвыдобування» является Шебелинский газоперерабатывающий завод, который осуществляет производство автомобильных бензинов марок А-76, А-92, А-95, А-98, дизельного топлива, сжиженного газа, уайт-спирита, мазута, битума и других нефтепродуктов.