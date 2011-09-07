«Захидэнерго» отобрало «Донецкэнергоремонт» для реконструкции на Бурштынской ТЭС

Энергогенерирующая компания ПАО «Захидэнерго» (Львов) признала победителем торгов по предоставлению услуг реконструкции котельного оборудования энергоблока №5 Бурштынской ТЭС ООО «Донецкэнергоремонт» (Донецк).

Об этом сказано в сообщении энергокомпании об итогах торгов, обнародованных на официальном Интернет-портале «Государственные закупки».

Согласно сообщению, стоимость услуг подрядчика в рамках договора, подписанного 31 августа, составит 218,5 млн. грн. (с НДС). Ремонт оборудования блока должен быть осуществлен до октября 2012 года.

По данным «Захидэнерго», в ходе реконструкции предполагается произвести частичную замену поверхностей нагрева котла, увеличить производительность мельничных вентиляторов, заменить дымососы и электрофильтры, а также установить систему сероочистки.

Реконструкция позволит повысить установленную мощность блока до 200 - 206 МВт, а также уменьшить удельный расход топлива на 9-10%.

Справка УНИАН. ОАО «Захидэнерго» эксплуатирует три тепловые электростанции – Ладыжинскую, Добротворскую и Бурштынскую (суммарная мощность – 4700 МВт).

Уставный фонд ОАО «Захидэнерго» составляет 127 млн. 905 тыс. 410 грн., номинал акции – 10 грн.

Государству принадлежат 70,1% акций ОАО, которые переданы в уставный фонд НАК «Энергетическая компания Украины». Еще 12,2% акций компании контролирует ДТЭК.

«Донецкэнергоремонт» является специализированным предприятием по ремонту, реконструкции и модернизации тепло-энергетического оборудования электростанций, предприятий промышленного комплекса и коммунального хозяйства. Оно осуществляет ремонт котлов и турбин всех типов и параметров, энергетических насосов и насосов общего назначения, трубопроводов всех категорий и марок сталей, арматуры.