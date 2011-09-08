Цена нефти продолжила рост

На мировых торгах в четверг, 8 сентября, цены на нефть растут на фоне данных о снижении запасов нефти в США.

Так, стоимость сентябрьских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на электронных торгах в Нью-Йорке уже повысилась на 0,13 доллара, или на 0,15% - до 89,47 доллара за баррель.

Цена октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent поднялась на 0,03 доллара, или на 0,03% - до 115,7 доллара за баррель.

В четверг данные, которые подтвердят показатели Американского института нефти (API), может обнародовать Минэнерго США, передает Bloomberg.

На динамику цен на нефть продолжают влиять опасения перебоев с поставками в связи с формированием циклонов в Мексиканском заливе.