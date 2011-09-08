«Турбоатом» выиграл тендер на поставку оборудования для ТЭС Аксу (Казахстан)

ОАО «Турбоатом» выиграло тендер на поставку оборудования для энергоблока №5 ТЭС Аксу.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе предприятия, 26 августа 2011 г. технико-коммерческое предложение «Турбоатома» было признано лучшим и принято заказчиком.

Подписание контракта запланировано на сентябрь т.г.. Срок поставки оборудования - август 2013 года.

Специалисты «Турбоатома» заменят агрегат К-300-240 на турбину нового поколения К-325-23,5. После проведенных работ мощность агрегата увеличится на 25 МВт.

Справка УНИАН. ОАО «Турбоатом» (ранее Харьковский турбинный завод) - одно из крупнейших в мире турбостроительных предприятий, которое осуществляет полный цикл производства: проектирование, изготовление, поставка, наладка, фирменное обслуживание турбинного оборудования для всех типов электростанций. За свою историю харьковские турбостроители изготовили более 300 паровых турбин для ТЭС, ГРЭС, 110 турбин для АЭС, свыше 400 гидравлических турбин и 450 гидрозатворов. Продукция «Турбоатома» работает в 45 странах мира.

75,224% акций «Турбоатома» принадлежит государству.

На всех восьми блоках ТЭС Аксу установлены паровые турбины производства ОАО «Турбоатом». Это уже пятая турбина на ТЭС Аксу, которую модернизирует «Турбоатом». В 2011 г. после реконструкции был пущен энергоблок №2.