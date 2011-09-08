Еврокомиссия считает «Южный газовый коридор» ключевым инфраструктурным приоритетом ЕС

Европейская Комиссия считает «Южный газовый коридор» ключевым инфраструктурным приоритетом ЕС.

Об этом говорится в сообщении Европейской Комиссии «Энергетическая политика ЕС: работая с партнерами вне наших границ», опубликованном 7 сентября, сообщили УНИАН в Представительстве Еврокомиссии в Украине.

Говоря о внешней энергетической политике, Еврокомиссия отмечает важность «Южного газового коридора»: газопровода «Набукко» и других вспомогательных сетей.

В частности, «Южный газовый коридор» назван «ключевым инфраструктурным приоритетом ЕС», который до 2020 года должен обеспечивать около 10-20% газовых потребностей сообщества.

Вместе с тем Еврокомиссия намерена заключить соглашение с Азербайджаном и Туркменией о строительстве инфраструктурного соединения через Каспийское море, что даст возможность осуществлять поставки туркменского природного газа в Европу.

Кроме того, в сообщении отмечается, что Европейский Союз должен говорить «единым голосом» и координировать свои усилия на мировых энергетических рынках.

«ЕС должен распространить достижение своего большого внутреннего энергетического рынка за свои пределы», - прокомментировал публикацию еврокомиссар по энергетике Гюнтер ОТТИНГЕР.

Предложения Еврокомиссии нацелены на «улучшение внутренней координации», чтобы «ЕС и его государства-члены действовали вместе и говорили одним голосом» на внешней энергетической арене.

Один из акцентов документа – необходимость прозрачности отношений государств ЕС с внешними поставщиками. «Государства - члены ЕС должны делиться информацией между собой о своих энергетических международных соглашениях со странами за пределами ЕС», в частности о «соглашениях, которые находятся на стадии переговоров», отмечается в документе.

Еврокомиссия также подчеркивает, что имеет право «делать свои выводы относительно соответствия этих соглашений законодательству ЕС и цели безопасности поставок».

Касаясь отношений ЕС с восточноевропейскими партнерами, Еврокомиссия напоминает, что «около 20% всех поставок газа в ЕС проходит через территорию Украины». «ЕС должно поддержать усилия по реабилитации газотранспортной системы Украины и в то же время по улучшению прозрачности и правовых рамок (в газовой сфере)». Он должен стремиться у более «быстрой интеграции Украины в Энергетическое Сообщество».

«ЕС также должно стремиться к трехстороннему сотрудничеству между Россией и Украиной - на политическом и административном уровне – для обеспечения бесперебойных газовых поставок через Восточный коридор», - говорится в документе.

Кроме того, в сообщении отмечается важность Энергетического сообщества для интеграции энергетического рынка восточноевропейских стран в рынок ЕС. «Договор об Энергетическом сообществе является ориентиром для большинства соседей ЕС, которые стремятся стать частью европейской энергетической системы», - сказано в документе.

Относительно отношений между ЕС и Россией Еврокомиссия говорит о необходимости «решения вопросов о доступе к энергетическим ресурсам, сетям и экспортным рынкам», о защите инвестиций и ценовой политике в «новом Соглашении между ЕС и Россией», о которой сейчас ведутся переговоры.

В документе также отмечается необходимость заключения «технического соглашения между ЕС, Россией и Беларусью относительно правил управления электросетями в регионе».