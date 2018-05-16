Туркменский вектор Кабмина - игра газовоображения?

В поисках вариантов решения газовой проблемы, что делается с большим опозданием – лет эдак на 20, власти Украины продуцируют все новые и новые идеи, впрочем, не забывая о старых источниках. Помимо «ультимативных» в отношении России инициатив, среди которых и обращение в международный арбитраж, и продажа собственного газа, и денонсация Харьковских соглашений, и готовность присоединиться к третьему энергопакету ЕС, и активизация разработок нетрадиционных углеводородов, прозвучала нацеленность на туркменский газ. Причем с большой оговоркой - Туркмения, дескать, сама ищет пути диверсификации своих поставок, пытаясь снять давление «Газпрома». Это действительно так. И все бы ничего, если бы не одно но – газ этой страны, зацикленный на трубопроводах СССР, давно зафрахтован Россией…

Но власть усматривает ряд возможностей изменить ситуацию. Как заявил в рамках киевской встречи в августе т.г. с вице-премьер-министром, министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым премьер-министр Николай Азаров, Украина рассматривает несколько вариантов поставок - как по традиционным маршрутам, так и с учетом перспективы строительства Каспийско-Черноморской газопроводной системы. Причем с оговоркой - по мере развития экономики, наша страна будет готова принимать финансовое участие в реализации этого проекта.

Вот таким образом власть «клеет» Туркменистан, который когда-то «потеряла», видимо, от большого ума. Экспорт туркменского газа в Украину был прекращен в 2005 году. Все предыдущие переговоры о возобновлении поставок были нерезультативными, но выгода прямая - себестоимость добычи среднеазиатского газа значительно ниже, чем в России. Нынешняя власть разрыв отношений с Ашхабадом ставит в вину правительству Тимошенко, что не совсем так, но и без прошлых настроев позаигрывать с оппозиционерами Туркменбаши не обошлось. Главным в охлаждении отношений с Туркменией стало, откровенно говоря, непорядочное поведение, еще далеко до прихода «оранжевых», разных мастей украинских чиновников, которые зачастую не торопились выполнять свои обязательства перед Ашхабадом.

Недовольством Турменистана, конечно же, воспользовалась Россия. Она зафрахтовала весь туркменский газ, что было ей особенно удобно сделать - поставки этого голубого топлива зациклены на газотранспортной системе СССР. Став практически хозяином турменских угводородов, Кремль стал диктовать условия этой стране как в плане объема закупок, так и цены. Ашхабад возмущался, но и только. Последней «каплей» стал взрыв в апреле 2009 года на газопроводе «Средняя Азия-Центр», по которому шли поставки в РФ. Ашхабад обвинил в этом Москву. И причины сделать это у него были. Кризис, «сланцевая революция», высокие докризисные договорные цены турменских кубометров и их объемы уже отягощали Кремль. Европа сокращала закупки, а сжиженный газ из Катара продолжал перекраивать газовый рынок. Отголоском взрыва стало прекращение поставок газа туркменской стороной, которые возобновились 9 января 2010 года.

Тем не менее, Ашхабад стал активно искать выход для своего газа на рынки без участия «ненадежного друга», который продолжал снижать объемы закупки и пробовал наложить лапу на ряд туркменских проектов. Среди них – Трансафганский газопровод (TAPI), который должен пройти через территории Туркмении, Афганистана, Пакистана и Индии, а Европейская комиссия нацелилась на Транскаспийский газопровод в обход России. Он пройдет из Туркмении в Азербайджан без делимитации шельфа Каспийского моря. Все проекты эксперты оценивают как сомнительные, например, ТАРІ.

Не последнее место занимает и проект Nabuccо, участником которого намерен стать Ашхабад. И Европе, и Туркменистану он выгоден. И для Украины он тоже мог бы стать долгожданной диверсификацией. Но для этого нужно вспомнить об инициативах Юлии Владимировны. Еще в 2008 году, будучи премьер-министром Украины, она предложила ЕС реализовать совместный проект "Белый поток", который проходил бы по территории нашей страны и объединил Туркмению и Европу. Планировалось, что трубопровод проложат из Туркменистана через Каспийское море в Азербайджан, затем в грузинский портат Супса, а далее по дну Черного моря через Крым в направлении Европейского Союза. Еврочиновники восприняли инициативу с интересом и обещали рассмотреть возможность ее реализации. Но вскоре украинская власть как-то снизила обороты в диалоге, а потом тема и вовсе не подымалась. Может стоить реанимировать инициативу - с небольшим объемом Nabuccо и параллельной работой «Белого потока» можно бы было получить прекрасный результат в плане новых источников поставок газа.

На деле, Украина фактически потеряла туркменский транзит. Скорее всего, теперь возврата к статусу кво, который существовал ранее, не будет. Ситуация изменилась. Туркменистан, наученный горьким опытом транзита через Украину, вряд ли захочет наступать на те же грабли. Отсюда и интерес к другим проектам.

Н.Азаров самым надежным и дешевым путем транспортировки азиатских углеводородов в Европу считает украинскую ГТС: "Нет ничего более надежного, чем наша газотранспортная система, которая сейчас может поставлять 140 млрд. куб. природного газа, а после реконструкции ее мощность может быть увеличена до 200 млрд. куб. м". Но на такую «замануху» Ашхабад вряд ли поведется. При этом он прекрасно знает, что его транзит по нашей трубе пока возможен только при участии "Газпрома". А российский монополист, вероятнее всего, не пойдет на уступки, особенно в условиях активной конфронтации Киева и Москвы.

Кстати, и власть это признает, раз открыто заявляет - Киев продолжает переговоры с Москвой относительно возобновления поставок туркменского газа. То есть, попытка пока остается в стадии попытки. Так что этот вариант выхода из «газовой» тупиковой ситуации, похоже, не пройдет.

Виктор Янукович намерен посетить Туркменистан 12-13 сентября. Может, традиционный «тет-а-тет» президентов привнесет в газовый процесс что-нибудь обнадеживающее. Прецедент есть. В марте состоялось второе заседание межправительственной украинско-туркменской комиссии по экономическому сотрудничеству. Как отмечал по результатам встречи первый вице-премьер Андрей Клюев, туркменская сторона пригласила украинские компании участвовать в тендерах по разведке и разработке месторождений нефти и газа, также достигнута договоренность проработать возможности участия наших предприятий совместно с ГК «Туркменгаз» и ГК «Туркменнефтегазстрой» в ряде проектов строительства газопроводов. В частности, речь идет о возможности поставок трубной продукции и технологического оборудования.

И если газовые фантазии Кабмина под большим вопросом, то нашим металлургам, скорее всего, повезет. Уж не знаю, чем аукнется в кошельках работяг метпредприятий такие контракты (да и в госбюджете тоже), а за олигархов-металлистов волноваться не стоит…

Нана Черная (УНИАН)