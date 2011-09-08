Группа АТТ построит электроустановку на биомассе

Группа предприятий АТТ (Харьков) планирует построить в интересах дочернего подразделения ООО «Птицекомплекс «Днепровский» «Днепроэнергресурс» (Никополь, Запорожская область) энергокомплекс на биомассе.

Об этом УНИАН сообщил директор по развитию группы компаний Константин Чухлеб.

По его словам, установленная электрическая мощность установки, в составе одной турбины, составит 6 МВт. В качестве топлива на энергокомплексе планируется использовать высушенный куриный помет, что позволит решить задачу утилизации отходов птицекомбината и обеспечить комплекс собственной электроэнергией.

К. ЧУХЛЕБ сообщил, что АТТ в августе уже приступила к разработке проектной документации работ. Физические работы на объекте планируется начать в октябре т.г., с ожидаемым выходом на «нулевой цикл» во втором квартале 2012 года.

Излишки электроэнергии, которые будет генерировать комплекс, планируется продавать в ОРЭ по т.н. «зеленому» тарифу.

Справка УНИАН. Группа предприятий АТТ – компания, осуществляющая комплексный инжиниринг в сфере промышленной генерации электроэнергии и тепла на основе внедрения энергосберегающих и ресурсосберегающих технологий.

Группа предприятий АТТ основана в 2002 году. В состав группы входят ведущие предприятия России и Украины в сфере строительства и модернизации объектов промышленной энергетики на основе внедрения инновационных энергосберегающих технологий.

ООО «Птицекомплекс «Днепровский»» входит в состав агропромышленной корпорации «Днепровская» и выпускает продукцию под торговой маркой «Знатна курка».