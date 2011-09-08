«Краснолиманская» добыла с начала года 1 млн. тонн угля
Государственное предприятие «Угольная компания «Краснолиманская» (г. Родинское, Донецкая обл.) добыло с начала года 1 млн. тонн угля.
Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Донецкой областной госадминистрации.
В сообщении отмечается, что горняки этого угольного предприятия приурочили свои значительные трудовые достижения к 8 сентября - Дню освобождения Донбасса от фашистских захватчиков.
Председатель Донецкой ОГА Андрей ШИШАЦКИЙ поздравил шахтеров с достигнутым, отметив, что они «своим существенным результатом зачислили в производственную копилку «Угольной компании «Краснолиманская» 110-й миллион тонн «черного золота» с начала работы шахты».
Справка УНИАН. Государственное предприятие «Угольная компания «Краснолиманская» представляет собой современный единый комплекс, в который входят шахта «Краснолиманская» и обогатительная фабрика, позволяющий без перебоев и дополнительных затрат получать продукцию высокого качества.
Шахта "Краснолиманская" начала свою работу в 1958 году.