«Краснолиманская» добыла с начала года 1 млн. тонн угля

Государственное предприятие «Угольная компания «Краснолиманская» (г. Родинское, Донецкая обл.) добыло с начала года 1 млн. тонн угля.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Донецкой областной госадминистрации.

В сообщении отмечается, что горняки этого угольного предприятия приурочили свои значительные трудовые достижения к 8 сентября - Дню освобождения Донбасса от фашистских захватчиков.

Председатель Донецкой ОГА Андрей ШИШАЦКИЙ поздравил шахтеров с достигнутым, отметив, что они «своим существенным результатом зачислили в производственную копилку «Угольной компании «Краснолиманская» 110-й миллион тонн «черного золота» с начала работы шахты».

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Угольная компания «Краснолиманская» представляет собой современный единый комплекс, в который входят шахта «Краснолиманская» и обогатительная фабрика, позволяющий без перебоев и дополнительных затрат получать продукцию высокого качества.

Шахта "Краснолиманская" начала свою работу в 1958 году.