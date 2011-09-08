ЕС вряд ли поможет Украине в газовом споре с Россией – польский эксперт

Варшава. Европейский Союз, скорее всего, не сможет помочь власти Украины изменить газовый договор 2009 года с Россией для уменьшения цены на газ.

Такое мнение корреспонденту УНИАН в Польше выразил польский аналитик Гжегож ГРОМАДСКИЙ.

Он назвал основной задачей россиян втянуть Украину в Таможенный союз.

«Вопрос, как сильно может Украина нажать на Россию, чтобы уменьшить цену. Как по мне, это почти невозможно. Даже если будет правовая помощь ЕС – если такая будет – то и это не повлияет на позицию «Газпрома», - считает эксперт.

По его словам, Евросоюз де-факто не имеет инструментов, которые может использовать для давления на Россию в газовом споре с Украиной.

Г.ГРОМАДСКИЙ назвал единственным выходом из такой ситуации рассмотрение дела международным арбитражным судом, отметив, что Украине будет сложно осмелиться подать в суд на Россию и еще сложнее - выиграть дело у «Газпрома».

«Это была бы пощечина МЕДВЕДЕВУ и ПУТИНУ, если бы Украина решила это сделать», - сказал он, не исключив, что заявления Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА о запланированном рассмотрении этого вопроса в суде могут быть только «риторикой».

Как сказал польский эксперт, он не видит причин для очередной «газовой войны» между Украиной и Россией, пока украинская власть своевременно будет оплачивать поставки топлива в страну.

По словам Г.ГРОМАДСКОГО, Украина благодаря заложенным в контракте 2009 года рыночным основам определения цены на газ лишилась политического давления со стороны России, которая раньше могла шантажировать украинскую власть ростом цен.

Он добавил, что Польша, по неофициальным данным, также платит за российский газ больше Германии.