Цены на сжиженный газ за неделю снизились на 15-20 коп. - эксперты

Стоимость сжиженного газа на АГЗП за неделю с 1 по 8 сентября в крупнейших сетях Украины снизилась на 15-20 коп./л.

Об этом УНИАН сообщили в «Консалтинговой группе А-95».

В частности, на АЗС ОККО и WOG цены на газ снизились преимущественно на 10-20 коп. в зависимости от области. В результате этих корректировок наиболее распространенная стоимость сжиженного газа в данных сетях установилась на уровне 6,79-6,80 грн./л.

В свою очередь, на АГЗП «Газовик», «Авантаж» и «ЛУКОЙЛ» сжиженный газ подешевел на 5-15 коп., а в некоторых регионах – на 20-30 коп., до 6,60-6,90 грн./л.

В сетях АЗС, контролируемых группой «Приват», цены на LPG также упали на 10-20 коп. – до 6,60-6,80 грн./л.

Наиболее существенное снижение стоимости сжиженного газа по регионам зафиксировано в Херсонской (-24 коп., до 6,85 грн./л), Черкасской (-24 коп., до 6,68 грн./л) и Днепропетровской областях (-23 коп, до 6,65 грн./л).

По словам участников рынка, сжиженный газ в рознице дешевеет благодаря падению закупочных цен. Операторы, предлагающие газ производства госкомпаний, в конце августа снизили отпускные цены. На сегодняшний день оптовая стоимость этого газа без учета доставки составляет 10 100 грн./т.

Как сообщалось, в начале июля розничные цены на сжиженный газ резко повысились вследствие дефицита газа на внутреннем рынке. Участники рынка среди основных причин нехватки выделяли трудности с растаможкой газа, а также рост экспортных поставок сжиженного газа с Лисичанского НПЗ.