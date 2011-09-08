Греческая ENECO WindEnergy согласовала выделение участков под строительство ВЭС

Греческая компания ENECO WindEnergy согласовала выделение земельных участков под строительство в Херсонской области ветроэлектростанций мощностью до 600 МВт.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Херсонской облгосадминистрации, решение принято в ходе заседания рабочей группы по реализации инвестиционного проекта ООО «ЭНЕКО Украина», которое состоялось в среду, 7 сентября, в Херсоне.

В частности, был согласован список земельных участков, на которых ENECO WindEnergy планирует строительство ветроэлектростанций.

Всего было согласовано 5 земельных участков возле райцентров Геническ и Каланчак, а также сел Захаровка (Новотроицкий район), Очаковское (Голопристанский район) и Ивановка (Чаплынский район).

По результатам заседания рабочей группы будут подготовлены специальные дополнения к соглашению, подписанному между ENECO WindEnergy и Херсонской ОГА по согласованию указанных земельных участков для подготовки проектов строительства ВЭС.

Суммарная мощность ветроэлектростанций, которые будут построены на выбранных участках, по заявлениям руководства греческой компании, составят до 600 МВт.

Как сообщал УНИАН, по расчетам Херсонской ОГА, в области до 2030 года планируют построить ветроэнергетические мощности до 1,4 ГВт, о чем говорится в распоряжении председателя Херсонской облгосадминистрации Николая КОСТЯКА №453 от 12.07.2011 г. «О ходе выполнения программы развития ветроэнергетики в Херсонской области до 2030 года».

По данным ОГА, годовой технически досягаемый потенциал возобновляемых источников энергии по Херсонской области составляет в плоскости ветроэнергетики – 2,86 млн. т условного топлива, солнечной энергетики – 310 тыс. т. условного топлива. Это дает возможность построить на территории области ветроэлектростанции из 2192 установок номинальной мощностью по 2 МВт каждая, общей мощностью до 4,385 ГВт.