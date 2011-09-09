Холдинг Korlea Invest намерен участвовать в годовом аукционе по экспорту электроэнергии

ЗАО "Корлеа Инвест Украина" (Korlea Invest) (Киев) намерено участвовать в аукционе по продаже права доступа к пропускной способности межгосударственных сетей для экспорта электроэнергии в период с 1 января по 31 декабря 2012 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил глава правления общества Константин ЦЕНЕНКО в ходе заседания Национальной комиссии регулирования электроэнергетики в четверг.

По его словам, компания заинтересована в приобретении т.н. «бурштынского сечения», через которое возможен экспорт по направлению на Словакию, Венгрию и Румынию.

На заседании НКРЭ приняла решение о продлении "Корлеа Инвест Украина" лицензии на поставку электроэнергии по нерегулируемому тарифу до сентября 2016 года, по просьбе компании лицензионный объем поставки электроэнергии был увеличен с 55,2 млн. кВт/ч до 3,5 млрд. кВт/ч в год.

К.ЦЕНЕНКО в ходе заседания комиссии пояснил, что необходимость корректировки объема поставок в сторону увеличения связана с тем, что ранее входящие в материнскую компанию Korlea Invest Holding AG (Швейцария) предприятия имели контракты с Государственным предприятием внешнеэкономической деятельности "Укринтерэнерго" (Киев), но с начала 2010 года их выполнение было фактически прервано.

По словам руководителя компании, в случае приобретения "бурштынского сечения", ЗАО намерено осуществлять поставки в адрес входящих в холдинга Korlea Invest компаний-нерезидентов, работающих на восточно- и центральноевропейском рынке поставок электроэнергии. При этом осуществлять поставки на внутреннем рынке компания не планирует.

К.ЦЕНЕНКО также уточнил журналистам, что "Корлеа Инвест Украина" имеет действующий договор с ГП "Энергорынок" на куплю-продажу электроэнергии для ее последующего экспорта.

При этом принимать участие в месячных аукционах по экспорту электроэнергии до конца текущего года компания не намерена, поскольку вся мощность «бурштынского сечения» на сегодняшний день законтрактована ООО «Востокэнерго», которая входит в ДТЭК.

Справка УНИАН. ЗАО "Корлеа Инвест Украина" зарегистрировано в мае 2006 года. 100% его акций принадлежит Korlea Invest a.s. (Словакия), которая опосредованно через Donpra s.r.o. (Чехия) принадлежит известному Korlea Invest Holding AG (Швейцария). Холдинг Korlea Invest контролируется известным украинским бизнесменом Василием ДАНЫЛИВЫМ. Группа компаний Korlea Invest в 2008-2009 гг занимала доминантное положение на рынке экспортных поставок в Украине. Однако в 2010 году была вытеснена с этого рынка компаниями ДТЭК.

С 2010 года Украина перешла на новую модель организации экспортных поставок электроэнергии, согласно которой участники рынка приобретают на аукционах у оператора магистральных сетей НЭК «Укрэнерго» доступ к трансграничным ЛЭП, по которым осуществляется экспорт.

В 2010 году экспорт электроэнергии с украинской стороны осуществляли ООО «Востокэнерго» (ДТЭК) – восточноевропейское и белорусское направления, ООО «Пауэр Трейд» (ДТЭК) – молдавское направление, ГПВД "Укринтерэнерго" – белорусское направление.