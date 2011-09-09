Президент РФ называет пропагандой заявления о высокой цене на газ для Украины

Москва. Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ называет пропагандой заявления о высокой цене на газ для Украины по сравнению с другими странами Европы.

Об этом он сказал в интервью телеканалу «Евроньюс».

«Останутся незыблемыми вещи: всегда газовое сотрудничество осуществляется на основе формулы; формула носит универсальный характер. Причём она относится и к Украине, и к другим странам. Разговоры о том, что «мы платим больше, чем другие государства», ни на чём не основаны. Это чистой воды пропаганда», - сказал Д.МЕДВЕДЕВ.

«Украина платит по той же самой формуле, и платит деньги, соразмерные с теми деньгами, которые платят другие европейские потребители», - добавил он.

Напомним, премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ неоднократно заявлял, что Украина платит за российский газ больше, чем потребители Западной Европы, в частности Германия.